Peugeot Sport Engineered: allo studio le 508 e 3008 in chiave sportiva

Di Dario Montrone giovedì 13 febbraio 2020

In arrivo l'inedita Peugeot 508 PSE della nuova divisione sportiva Peugeot Sport Engineered della Casa del Leone, assieme alla 3008 PSE.



Al prossimo Salone di Parigi 2020, in programma nel mese di ottobre, sarà svelata l'inedita Peugeot 508 PSE, ovvero il primo modello della gamma di Peugeot Sport Engineered che rappresenterà la nuova divisione sportiva della Casa del Leone. La declinazione sportiva della berlina francese rappresenterà la versione di serie dell'omonima concept car, esposta lo scorso anno al Salone di Ginevra 2019. La gamma comprenderà anche la variante Sw, con la carrozzeria station wagon.

La nuova Peugeot 508 PSE, grazie alla propulsione ibrida Plug-In, dovrebbe erogare la potenza complessiva di 400 CV e la coppia massima di 500 Nm, per poter accelerare da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi e raggiungere la velocità massima di 250 km/h. Mossa dal motore a benzina 1.6 PureTech da 200 CV di potenza, sarà dotata anche della trazione integrale elettrica per la presenza dei propulsori elettrici da 110 CV all'avantreno e 200 CV al retrotreno. Inoltre, sarà prevista la modalità di guida elettrica da 50 km di autonomia massima.

Dopo la berlina 508 e la station wagon 508 Sw, la gamma della divisione Peugeot Sport Engineered sarà ampliata anche alla inedita Peugeot 3008 PSE, in arrivo nel corso del 2021 con il restyling di metà carriera della SUV compatta. Nello specifico, la versione sportiva della rinnovata Peugeot 3008 potrà contare sulla potenza complessiva di 360 CV.

Per quanto riguarda il futuro, non è affatto esclusa la versione di serie della concept car Peugeot e-Legend, esposta al Salone di Parigi del 2018. Anche questo modello potrebbe far parte della gamma di Peugeot Sport Engineered, come Peugeot 508 Coupé. Tuttavia, la Casa del Leone deve dare il via libera all'investimento di 250 milioni di euro a tal scopo, senza dimenticare che la vettura potrebbe costare non meno di 80.000 euro.