Nuova Aston Martin Vantage Roadster: bellissima scoperta

Di Dario Montrone mercoledì 12 febbraio 2020

Tutte le caratteristiche della nuova Aston Martin Vantage Roadster, in arrivo nel corso della prossima primavera.

Dopo la variante coupé, ecco la nuova Aston Martin Vantage Roadster, equipaggiata con il motore a benzina 4.0 V8 Twin Turbo da 510 CV di potenza e 685 Nm di coppia massima che, in abbinamento al cambio automatico ZF ad otto rapporti, consente di raggiungere la velocità massima di 306 km/h e accelerare da 0 a 100 in 3,7 secondi.

Esteticamente, la nuova Aston Martin Vantage Roadster è riconoscibile per la carrozzeria aperta con la capote in tela ad azionamento automatico della durata inferiore ai sette secondi. Infatti, sono necessari solo 6,7 secondi per l'apertura e 6,8 secondi per la chiusura, anche in movimento fino a 50 km/h di velocità massima.



Rispetto alla variante coupé, la massa della nuova Aston Martin Vantage Roadster è maggiore di circa 60 kg. Il volume del bagagliaio, invece, ammonta a 200 litri. Inoltre, è prevista la taratura specifica per gli ammortizzatori posteriori, il dispositivo Adaptive Damping System e il sistema ESP, senza dimenticare la presenza del dispositivo con le modalità di guida Sport, Sport+ e Track.

In vendita nel corso del secondo trimestre di quest'anno, la nuova Aston Martin Vantage Roadster sarà proposta ai prezzi di 126.950 sterline sul mercato britannico, 161.000 dollari sul mercato statunitense e 157.300 euro sul mercato tedesco. Infine, Aston Martin ha introdotto anche le opzioni della nuova linea di accessori 70th Anniversary Vantage che prevede la calandra dedicata, la gamma di cerchi in lega specifici e il cambio manuale a sette marce, quest'ultimo disponibile solo per la variante coupé.