Lotus Elise: la versione speciale Bathurst Edition in serie limitata

Di Dario Montrone martedì 11 febbraio 2020

Destinata solo al mercato australiano, la Lotus Elise Bathurst Edition è la speciale declinazione in serie limitata della versione Cup 250.

Per celebrare la 12 Ore di Bathurst, famosa gara di endurance in programma sul circuito australiano di Mount Panorama, ecco la versione speciale Bathurst Edition in serie limitata della veterana Lotus Elise.

Destinata esclusivamente al mercato australiano, la nuova Lotus Elise Bathurst Edition è riconoscibile per i cerchi in lega forgiati di colore nero, lo spoiler di grandi dimensioni, le decalcomanie dedicate con il lettering Bathurst Cup 250 e la piastra in alluminio con il numero di serie nell'abitacolo.

La nuova Lotus Elise Bathurst Edition rappresenta la speciale declinazione della configurazione Cup 250, ovvero la versione al top di gamma della piccola roadster della Casa di Hethel ed equipaggiata con il motore a benzina 1.8 sovralimentato da 250 CV di potenza che consente di raggiungere la velocità massima di 248 km/h, accelerando da 0 a 100 in soli 4,3 secondi.