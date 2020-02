Cupra Leon: il primo teaser della 'Hot Hatch' spagnola

Di Dario Montrone martedì 11 febbraio 2020

Quasi tutto pronto per la nuova Cupra Leon, in arrivo il prossimo 20 febbraio al Cupra Garage assieme alle versioni da pista.



Il prossimo 20 febbraio sarà svelata, in anteprima mondiale, la nuova Cupra Leon. Il modello 'alter ego' in chiave sportiva della quarta generazione della Seat Leon sarà presentato in entrambe le varianti di carrozzeria disponibili, ovvero la configurazione hatchback a cinque porte e la declinazione Sportstourer con l carrozzeria station wagon.

Il nuovo brand sportivo del costruttore iberico ha confermato anche la versione a propulsione ibrida Plug-In della Cupra Leon che, molto probabilmente, potrà contare sulla potenza complessiva di 245 CV. Oltre alla vettura, il prossimo 20 febbraio sarà inaugurata anche la nuova sede Cupra Garage. Inoltre, assieme alla versione stradale, saranno presentate anche le vetture da pista Cupra Leon Competición e Cupra e-Racer.

il manager Wayne Griffiths, amministratore delegato di Cupra, ha dichiarato che "L'attuale Leon Cupra è stata un bestseller, con quasi 44.000 unità vendute. Con il lancio della nuova Cupra Leon rafforzeremo il brand Cupra, dando una nuova identità a una vettura già di per sé emblematica. La nuova Cupra Leon sarà un King of Leons".