Ferrari: in arrivo altri nuovi modelli?

Di Dario Montrone lunedì 10 febbraio 2020

Oltre all'inedita Super SUV nota con la provvisoria denominazione Purosangue, la Ferrari dovrebbe introdurre anche i modelli 812 GTO ed SF90 Aperta, ma non solo.



Nel prossimo biennio, la Ferrari dovrebbe introdurre ulteriori nuovi modelli, sia con vetture inedite che con declinazioni più estreme delle vetture già svelate. Il modello più atteso, ovviamente, è l'inedita Super SUV, al momento nota come Ferrari Purosangue, oppure con la numerazione di progetto 175 e la sigla FUV (acronimo di Ferrari Utility Vehicle).

In arrivo nel 2021, la Ferrari Purosangue dovrebbe condividere la piattaforma con la nuova Ferrari Roma, il cui stile influenzerà anche il design dell'inedita Super SUV del Cavallino Rampante. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la gamma potrebbe essere composta da ben tre opzioni: motore V12 aspirato, propulsore V8 sovralimentato e unità V6 in configurazione ibrida.

Altre novità della Ferrari, invece, sarebbero previste per quest'anno, come le declinazioni più sportive dei modelli Ferrari 812 Superfast e Ferrari F8 Tributo. Infatti, dovrebbero debuttare la Ferrari 812 GTO e la Ferrari F8 Pista. Inoltre, non è esclusa anche la Ferrari SF90 Aperta, ovvero la variante spider della supercar SF90 Stradale a propulsione ibrida Plug-In.

Per il futuro, subito dopo il 2022 sarà introdotta quasi certamente l'erede della LaFerrari, vale a dire la nuova hypercar per i 75 anni di attività della Casa di Maranello. Nel 2025, invece, potrebbe debuttare l'inedita supercar a propulsione elettrica. Infine, dopo la Super SUV, il management della Ferrari potrebbe anche dare il via libera all'altrettanto inedita berlina granturismo.