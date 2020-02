Nuova Volkswagen Golf GTI: foto spia della configurazione TCR

Di Dario Montrone lunedì 10 febbraio 2020

Ecco la nuova Volkswagen Golf GTI TCR, la versione più sportiva della compatta di Wolfsburg, ancora impegnata nei test di collaudo.

Entro fine anno, la gamma della nuova Volkswagen Golf GTI - attesa al Salone di Ginevra 2020, in programma il prossimo mese di marzo - sarà ampliata alla speciale configurazione TCR, oggetto delle recenti foto spia. Molto probabilmente sarà equipaggiata con il motore a benzina 2.0 eTSI che, grazie alla tecnologia 'mild hybrid', erogherà 300 CV di potenza.

La raffinata meccanica della nuova Volkswagen Golf GTI TCR comprenderà anche il cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sette rapporti, il differenziale autobloccante anteriore, gli sportivi freni a disco forati e l'assetto ulteriormente ribassato. Esteticamente, invece, questa speciale declinazione in chiave più sportiva della compatta di Wolfsburg sarà riconoscibile per i cerchi in lega dedicati, i terminali di scarico ovali e lo spoiler posteriore di gradi dimensioni.



In arrivo alla kermesse elvetica, l'ottava generazione della Volkswagen Golf GTI sarà accreditata della potenza di 245 CV. Condividerà il debutto con la nuova Volkswagen Golf GTD, mossa dal propulsore diesel 2.0 TDI da 200 CV di potenza. Oltre alla GTI TCR, entro fine anno sarà introdotta anche la nuova Volkswagen Golf R da 333 CV di potenza.