Nuova Opel Corsa: tutte le personalizzazioni della sesta generazione

Di Dario Montrone sabato 8 febbraio 2020

Ecco le personalizzazioni per la sesta generazione della Opel Corsa, dai cerchi in lega Bicolor al kit GS line per la carrozzeria.

La nuova Opel Corsa può essere personalizzata con numerosi accessori, a partire dai cerchi in lega BiColor da 17 pollici di diametro, dotati delle clip sulle razze di colore bianco, rosso, blu, nero e carbon look. Le stesse tinte sono previste per le barre colorate della calandra, con il sovrapprezzo di 127 euro.

Esteticamente, tra le personalizzazioni della nuova Opel Corsa figura il kit GS Line per la carrozzeria da 1.208 euro, completo anche di soglie battitacco laterali di colore nero lucido e minigonne sia anteriore che posteriore. Inoltre, con il sovrapprezzo di 84 euro, sono disponibili anche i coprispecchietti retrovisori esterni colorati. La gamma di accessori comprende anche il kit di decalcomanie sportive da 196 euro, con le strisce decorative di colore bianco o nero per il cofano e il tetto.



Per quanto riguarda l'abitacolo, la sesta generazione della Opel Corsa può essere personalizzata con il pomello del cambio colorato rosso o blu da 67 euro, il coprispecchietto retrovisore interno - proposto in tre colorazioni - da 57 euro e le applicazioni colorate per la plancia da 154 euro. Infine, sono previsti accessori utili come il portabicchieri flessibile per la consolle centrale posteriore che costa 54 euro, oppure i sistemi Flexconnect per il divanetto posteriore come i ganci appendiabiti, il tavolino pieghevole, il supporto per il tablet etc.