Dacia Sandero: foto spia durante i test invernali

Di Tommaso Giacomelli venerdì 7 febbraio 2020

La Dacia Sandero di terza generazione prosegue i suoi test di sviluppo invernali nella neve della Svezia.

La terza generazione di Dacia Sandero è stata fotografata ancora una volta in una nuova serie di foto spia, ma questa volta durante i test su strade pubbliche in Svezia. Sotto alla neve del paese scandinavo, abbiamo notato come la mimetizzazione pesante, avesse lasciato spazio a una camuffatura più leggera, mostrandoci un po' meglio le parti inferiori del paraurti anteriore. L'attuale generazione di Sandero è stata lanciata nel 2012 e ha ottenuto un nuovo restyling sostanziale nel 2016, quindi è arrivato certamente il momento di una nuova versione.



Simile alla Duster?

Si dice che la nuova generazione si baserà sulla piattaforma CMF-B, la stessa utilizzata dalla nuova Renault Clio ma in una versione leggermente più semplice, al fine di migliorare la maneggevolezza e per motivi di sicurezza. Naturalmente c'è anche un motivo economico per poter utilizzare la stessa piattaforma per più modelli e in modo più semplificato.

Per ora non abbiamo alcuna informazione riguardo ai motori ma ci aspettiamo che il motore a benzina TCe 90 e il motore diesel dCI 95 rimangano nelle versioni aggiornate. Forse il motore a benzina TCe 130 del Duster troverà posto anche sotto il cofano della nuova Sandero.