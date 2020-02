Nuova Audi A3: le foto spia ufficiali prima del debutto

Di Dario Montrone venerdì 7 febbraio 2020

Ultimi test di collaudo per la nuova Audi A3, in arrivo il prossimo mese di marzo al Salone di Ginevra 2020.

In attesa della presentazione in anteprima mondiale, in programma il prossimo mese di marzo al Salone di Ginevra 2020, ecco le foto spia ufficiali della nuova Audi A3, impegnata negli ultimi test di collaudo a Sao Miguel, sulle strade portoghesi del Rally delle Azzorre.

La quarta generazione della compatta premium di Ingolstadt continuerà ad essere proposta nella versione quattro a trazione integrale, con la ripartizione totalmente variabile delle coppia motrice, grazie alla frizione elettroidraulica multidisco a lamelle. Inoltre, la nuova Audi A3 sarà dotata anche di sterzo progressivo con servoassistenza e demoltiplicazioni adattive.



Infine, tra le novità della nuova generazione della Audi A3 figurano anche le sospensioni adattive a controllo elettronico, con gli ammortizzatori regolabili in tre livelli di smorzamento e l'assetto ribassato di dieci millimetri, tutto sotto la supervisione del sistema Audi drive select che prevede anche le modalità di guida comfort, auto, dynamic, efficiency ed individual.