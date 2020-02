Nuova Audi A3: ultime indiscrezioni prima del debutto

Di Dario Montrone giovedì 6 febbraio 2020

In arrivo la quarta generazione della compatta premium Audi A3, attesa il prossimo mese di marzo al Salone di Ginevra 2020.



Sembra sia tutto pronto per la quarta generazione della Audi A3, la cui presentazione ufficiale è prevista al Salone di Ginevra 2020, in programma il prossimo mese di marzo. La gamma della nuova compatta di Ingolstadt comprenderà solo le varianti Sportback con la carrozzeria hatchback a cinque porte e Sedan con la carrozzeria berlina a quattro porte, perché la sportiva declinazione a tre porte e la configurazione Cabriolet non saranno più riproposte. In compenso, debutterà il modello con lo stile da SUV e la denominazione cityhopper (oppure allroad).

Rispetto all'attuale generazione, la nuova Audi A3 avrà l'interasse più ampio di cinque centimetri, a tutto vantaggio dello spazio nell'abitacolo. Il volume del bagagliaio, invece, dovrebbe ammontare a circa 400 litri di capacità minima in configurazione standard. Inoltre, sarà più leggera di circa 20 kg, grazie alla nuova piattaforma modulare MQB Evo.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la quarta generazione della Audi A3 sarà proposta con i propulsori a benzina 1.0 TFSI da 110 CV, 1.5 TFSI da 130 CV o 150 CV e 2.0 TSI da 190 CV o 250 CV delle rispettive versioni 25TFSI, 30TFSI, 35TFSI, 40TFSI e 50TFSI, affiancate dalle declinazioni diesel 30TDI, 35TDI e 40TDI con il motore a gasolio 2.0 TDI da 115 CV, 150 CV o 190 CV di potenza. Inoltre, saranno disponibili le versioni 25eTFSI da 110 CV, 30eTFSI da 130 CV, 35eTFSI da 150 CV con la tecnologia 'mild hybrid' da 48V e la configurazione 30 g-tron a metano da 130 CV, più le declinazioni 45TFSIe e 50TFSIe a propulsione ibrida Plug-In che erogano, complessivamente, la potenza di 204 CV e 245 CV.

Entro fine anno debutteranno anche le versioni sportive della nuova Audi A3, vale a dire la S3 equipaggiata sia con il motore a benzina 2.0 TFSI da 310 CV che con il propulsore diesel 2.0 TDI da 240 CV di potenza, nonché la RS3 mossa dall'unità a benzina 2.5 TFSI a cinque cilindri da 420 CV per la declinazione standard e 450 CV per l'inedita configurazione plus.