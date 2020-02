Salone di Ginevra 2020: tre anteprime europee per Lexus

Di Dario Montrone giovedì 6 febbraio 2020

Il premium brand Lexus sarà presente alla kermesse elvetica con l'elettrica UX300e, la concept car LF-30 Electrified e la supercar LC500 Convertibile.



All'imminente Salone di Ginevra 2020, in programma il prossimo mese di marzo, sarà presente anche il premium brand Lexus con tre anteprime europee: la concept car Lexus LF-30 Electrified a propulsione elettrica, la SUV compatta Lexus UX300e anch'essa a propulsione elettrica e la cabriolet granturismo Lexus LC500 Convertibile.

La nuova Lexus UX300e è la versione a propulsione elettrica da 201 CV di potenza della SUV compatta Lexus UX, presentata lo scorso novembre in anteprima mondiale al Salone di Guangzhou 2019. Rappresenta il primo modello BEV del premium brand giapponese, in quanto appartiene alla nuova gamma Lexus Electrified. Le Lexus LC500 Convertibile, invece, è stata svelata anch'essa lo scorso novembre in anteprima mondiale, ma al Salone di Los Angeles 2019, rappresenta la variante cabriolet della supercar Lexus LC ed è proposta con il motore 5.0 V8 a benzina.

Infine, la concept car Lexus LF-30 Electrified a propulsione elettrica è stata esposta lo scorso ottobre, sempre in anteprima mondiale, al Salone di Tokyo 2019. Lunga oltre cinque metri, è equipaggiata con quattro motori elettrici che erogano, complessivamente, 544 CV di potenza e 700 Nm di coppia massima. Questa vettura può raggiungere la velocità massima di 200 km/h, accelerando da 0 a 100 in soli 3,8 secondi, mentre l'autonomia massima ammonta a circa 500 km grazie al pacco delle batterie da 110 kWh.