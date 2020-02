Kia Sorento: prime foto senza veli del nuovo modello

Di Rosario Scelsi mercoledì 5 febbraio 2020

Ecco le immagini prive di camouflage della quarta generazione della Kia Sorento, destinata a fare presto il suo debutto in società. Scopri l'aspetto del nuovo SUV.

La nuova Kia Sorento è stata catturata in alcuni scatti durante il servizio fotografico ufficiale in California. Le immagini consentono di ammirare, senza filtri, il corpo del prossimo SUV della casa coreana, che si offre allo sguardo con note di carattere, ben valorizzate dalla tonalità blu dell'esemplare immortalato.

Ricordiamo che questo step del modello, giunto alla quarta generazione, sarà presentato ufficialmente al Salone Internazionale dell'Auto di Ginevra 2020, in programma dal 5 al 15 marzo nella splendida città svizzera, anche se già a metà febbraio la vettura potrebbe essere svelata nel corso di un evento ad hoc in Corea del Sud.

Non cambia il segmento di appartenenza del SUV, ma Kia porterà al debutto una nuova piattaforma con l'implementazione della propulsione ibrida, per aderire meglio ai bisogni della mobilità sostenibile e ai vincoli sempre più restrittivi sulle emissioni, che stanno portando quasi tutti sul sentiero dell'elettrificazione.

La Sorento è un modello che ha regalato grandi soddisfazioni in termini di immagine e volumi alla casa orientale, con quasi tre milioni di esemplari venduti nel mondo. Ora la sua avventura commerciale prosegue in un'altra forma.

Come riferito in un precedente post, la nuova Kia Sorento metterà a segno una crescita, rispetto al modello attuale, in termini di qualità, dotazione tecnologica, praticità, spazio e abitabilità. Il pacchetto sarà impreziosito da evoluti sistemi di assistenza alla guida e di infotainment. Per l'avvio della commercializzazione si vocifera del secondo semestre del 2020.