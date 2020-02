Peugeot 508 Hybrid: al volante delle ibride plug-in del Leone

Di Junio Gulinelli mercoledì 5 febbraio 2020

Fastback o Station Wagon, l'ammiraglia francese percorre anche fino a 50 km in modalità elettrica al 100%





Con l’ultima generazione dei modelli Peugeot la gamma francese elettrificata diventa una vera e propria famiglia. Ci sono i due modelli elettrici al 100%, la e-208 e la e-2008 e poi ci sono le tre ibride plug-in: la 3008 Hybrid4 e le 508 Hybrid nelle versioni fastback e station wagon. Tre auto perfette per viaggiare e per andare a lavorare senza usare il motore termico.

Esteticamente uguale alla versione convenzionale

La Peugeot 508 SW Hybrid che abbiamo provato a Barcellona è un’ibrida plug-in che, come la sorella berlina, in questa configurazione è in grado di percorrere fino a 50 km senza consumare una goccia di benzina e senza emettere neanche un grammo di CO2. Esteticamente è impossibile da distinguere rispetto al resto della gamma, a meno che non si faccia caso ai loghi Hybrid in diversi punti della carrozzeria e al secondo sportellino per il rifornimento della batteria, nel lato opposto rispetto a quello del carburante. Il resto è esattamente uguale ai modelli standard. La 508 Hybrid, in entrambe le varianti di carrozzeria, è disponibile con gli allestimenti Allure o top di gamma GT Line e GT, con cerchi da 18 pollici, tetto panoramico e un equipaggiamento completo.

Infotianment: schermate dedicate al sistema ibrido

Anche gli interni sono praticamente uguali a quelli del modello convenzionale. Non cambia nulla, con il design inconfondibile ed elegante dell’i-cockpit, materiali di prima qualità e sedili estremamente comodi. Ma se facciamo attenzione ci sono alcuni dettagli propri di questa versione ibrida come ad esempio alcune modifiche al quadro strumenti, alcune nuove schermate nel sistema di infotainment e nuove modalità di guida che possiamo selezionare con un nuovo bottone posizionato nel tunnel centrale a destra della leva del cambio.

Stesso bagagliaio

Uno dei vantaggi di posizionare le batterie, in questo caso da 11,8 kWh, sotto i sedili posteriori è che si mantiene la stessa capacità di carico del portabagagli delle versioni convenzionali: 487 litri per la versione berlina e 530 per la familiare. Abbattendo gli schienali posteriori si ottiene uno spazio di 1.780 litri. Non c’è il doppio fondo ma, sì, un piccolo vano dove riporre degli attrezzi o alcuni piccoli oggetti.

Peugeot 508 Hybrid: 225 CV e 50 km di autonomia EV

Sotto il cofano delle nuove Peugeot 508 Hybrid troviamo un motore a benzina PureTech da 180 CV di potenza, insieme a un motore elettrico da 80 kW, l’equivalente di circa 110 CV al cambio. Quando lavorano al massimo rendimento, in combinazione, offrono una potenza complessiva di 225 CV e 360 Nm. La coppia viene trasmessa alle ruote dell’asse anteriore attraverso un cambio automatico a otto rapporti, con una modalità B, o Brake, che aumenta la resistenza e aiuta a ricaricare la batteria. I tempi per il rifornimento elettrico, a seconda del sistema utilizzato (presa convenzionale, trifasica o wallbax) possono variare tra 1 ora e mezza e 7 ore.

Come va la Peugeot 508 Hybrid

In quanto a feeling di guida, la Peugeot 508 Hybrid mantiene le ottime doti che già avevamo conosciuto con le versioni a motore termico. L’intero telaio comunica molto bene con la strada, dando sempre una sensazione di sicurezza e di stabilità, con uno sterzo preciso e consistente e un ottimo bilanciamento dei pesi, che su questa versione ibrida, ancora più solida, si accentua ulteriormente. La transizione dal motore elettrico a quello termico non si fa sentire per niente e in modalità EV il comfort è ancora più avvolgente. 225 CV non sono pochi e l’aiuto elettrico le da quel passo in più che rende la 508 Hybrid più vivace rispetto alle sorelle di gamma. Il cambio EAT8 fatica però un po’ a sprigionare tutta la potenza, che arriva leggermente in ritardo quando si affonda il piede dell’acceleratore.

La Peugeot 508 Hybrid è già ordinabile, con le prime consegne previste a febbraio, con le due carrozzerie fastback o station wagon e con gli allestimenti Allure o i top di gamma GT Line e GT. I prezzi partono da 46.880 EURO.

I prezzi della Peugeot 508 Hybrid

Peugeot 508 Hybrid Fastback Allure: 46.980 euro

Peugeot 508 Hybrid Fastback GT Line: 48.980 euro

Peugeot 508 Hybrid Fastback GT: 52.980 euro

Peugeot 508 Hybrid Station Wagon Allure: 47.880 euro

Peugeot 508 Hybrid Station Wagon GT Line: 49.880 euro

Peugeot 508 Hybrid Station Wagon GT: 53.880 euro