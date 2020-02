Coronavirus, Hyundai sospende alcuni impianti per carenza di materiali

Di Francesco Irace martedì 4 febbraio 2020

La Casa coreana fa largo uso di componenti acquistate in Cina e Giappone

Sembra paradossale, ma il coronavirus produce effetti anche sul mondo delle auto. Difatti la notizia di oggi è che Hyundai Motor e la controllata Kia Motors hanno dovuto sospendere alcune linee di assemblaggio per la carenza di componenti dalla Cina a causa del virus che sta allarmando tutto il mondo.

D'altronde la Casa coreana da sempre acquista molte componenti da Cina e Giappone e l'epidemia del coronavirus ha causato l'interruzione della fornitura di numerosi parti. Una situazione simile si verificò, peraltro, anche in occasione del terremoto-tsunami di Fukushima nel 2011, che mise fuori uso una fabbrica di elettronica che produceva chip.