Rétromobile 2020: il programma di Renault Classic

Di Dario Montrone martedì 4 febbraio 2020

La divisione Renault Classic non mancherà all'appuntamento con Retromobile 2020, esponendo diversi modelli storici.

All'edizione 2020 di Rétromobile, in programma dal 5 al 9 febbraio, sarà presente anche Renault con il proprio stand da 600 metri quadri di superficie. Dieci modelli di auto d'epoca sono stati scelti dai follower della pagina facebook di Renault Classic, grazie alla partecipazione agli appositi sondaggi che hanno riguardato ben 40 automobili storiche della Losanga.

Tre vetture di Renault Classic in esposizione a Rétromobile 2020 appartengono periodo d'anteguerra, vale a dire la Renault Type BY del 1910 affiancata dalla moderna Renault Espace Initiale Paris, la Renault Typo LO del 1929 in configurazione "Vigili del Fuoco" e la Renault Vivasport Cabriolet del 1935.



La sportività, da sempre nel DNA di Renault, sarà rappresentata da modelli degli anni '60 come la Renault Floride del 1961 e la Renault Prototype H del 1968, nonché da modelli degli anni '70 come la Renault 17 TL del 1972 e la Renault Torino anch'essa del 1972. Inoltre, saranno esposti anche due modelli speciali, vale a dire la Renault Riffard del 1956 e la station wagon Renault 12 Abidjan Nice che ha vinto il Rally Abidjan-Nizza del 1976, senza dimenticare le piccole sportive Renault 5 TX del 1984 e Renault Clio Williams del 1994.

Non mancheranno modelli di collezioni private, come la Renault Fuego Turbo nella versione USA e la Renault Primaquatre Saprar del 1939, progettata da Georges Paulin e allestita da Marcel Pourtout. Infine, saranno celebrati i novant'anni della Renault Primaquatre e i cinquant'anni delle Renault 12 ed R12 Break, più i quarant'anni della Renault Fuego.