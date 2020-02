Nuova Kia Sorento: primi teaser della quarta generazione

Di Dario Montrone martedì 4 febbraio 2020

Ecco l'aspetto della nuova Kia Sorento, in arrivo al Salone di Ginevra 2020 in anteprima mondiale.



All'imminente Salone Internazionale dell'Auto di Ginevra 2020, in programma il prossimo mese di marzo, sarà presentata ufficialmente - in anteprima mondiale - la nuova Kia Sorento, ovvero la quarta generazione della SUV di medie dimensioni del costruttore sudcoreano, di cui sono stati rilasciati i primi due teaser che anticipano lo stile della vettura.

Inoltre, porterà al debutto la nuova piattaforma con l'implementazione della propulsione ibrida. Con la nuova Kia Sorento sarà evidente, rispetto all'attuale generazione, l'aumento in termini di qualità, dotazione tecnologica, praticità, spazio e abitabilità. Inoltre, saranno introdotti nuovi sistemi di assistenza alla guida, nonché nuovi dispositivi di connettività e multimedialità.



La storia della SUV media Kia Sorento è iniziata nel 2002, con il debutto della prima generazione. Attualmente è in vendita la terza generazione, introdotta nel corso del 2014. Fino ad oggi, questa vettura è stata venduta in quasi tre milioni di esemplari in tutto il mondo.