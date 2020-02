Skoda: concept VISION IN al Salone di New Delhi

Di Tommaso Giacomelli martedì 4 febbraio 2020

Skoda presenta la concept VISION IN all'Auto Expo 2020 di New Delhi, un SUV di medie dimensioni che sarà promotore del marchio nel mercato indiano.

Skoda presenta il suo nuovo Concept VISION IN in occasione dell'Auto Expo 2020 che dal 5 al 12 febbraio si terrà a New Delhi, in India. Questa vettura offre un'anteprima concreta di quella che potrà essere la nuova famiglia dei SUV di medie dimensioni, ed è il primo modello in assoluto a utilizzare la variante MQB-A0-IN della piattaforma per auto MQB, che è stata appositamente adattata per il mercato indiano. Nell'ambito del progetto INDIA 2.0, Skoda è il Marchio designato a traghettare il Gruppo Volkswagen sul mercato indiano, nel quale è presente da giugno 2018. Il consolidamento delle tre società di autovetture del Gruppo Volkswagen precedentemente rappresentate in India per formare la nuova Skoda Auto Volkswagen India Private Limited (SAVWIPL) nell'ottobre 2019 ha segnato un'importante pietra miliare per il progetto. Consente un processo decisionale coordinato e più rapido e aumenta l'efficienza sfruttando le sinergie esistenti. In termini di modelli, Skoda presenterà anche il Karoq come nuovo arrivato nel mercato indiano, l'ammiraglia Superb, e tanti altri modelli, compresi quelli più sportivi.



Caratteristiche VISION IN

La VISION IN offre una quantità di spazio ottimale, perfettamente combinata con il più alto grado di versatilità e con tecnologie all'avanguardia. Il concept è lungo 4.256 mm, ha un passo di 2.671 mm ed è alimentato da un motore a benzina da 1,5 TSI che eroga 110 kW (150 CV). Le sue linee allungate e il passo lungo fanno apparire ancora più grande di quello che è in realtà, grazie anche al grande cofano e ai cerchi in lega da 19 pollici, che mettono in risalto il design esterno appariscente e incredibilmente solido del VISION IN. Si tratta di un modello facilmente riconoscibile grazie agli elementi cristallini parzialmente illuminati nei fari a LED e nelle luci posteriori, nonché sulla griglia e sulla sorprendente fascia luminosa nella parte posteriore. Il suo colore esterno metallico di un arancione brillante trasmette molta freschezza. All'interno si respira un'aria moderna, tramite l'adozione di tecnologia al vertice della categoria e per la particolarità dell'utilizzo di materiali ad impatto zero nell'ambiente.