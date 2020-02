Citroën Ami One Concept: premio per l'auto elettrica e digitale

Di Rosario Scelsi lunedì 3 febbraio 2020

Citroën, con la sua concept car elettrica Ami One Concept, fissa un'altra tappa del suo cammino a forte impatto creativo e sensoriale, per stupire tutti, nel solco di una tradizione che non è mai scesa a patti con la banalità.

La Citroën Ami One Concept ha vinto il Grand Prix for Mobility in the City al Festival Automobile International 2020, andato in scena negli scorsi giorni a Parigi. Il riconoscimento è stato assegnato da una giuria di esperti, che hanno premiato l'approccio rivoluzionario di quest'auto elettrica nella promozione della mobilità sostenibile per tutti.

In linea con la tradizione del marchio del "double chevron", la vettura guarda al futuro con un approccio irriverente verso i vincoli delle convenzioni, che spesso disegnano scenari banali e privi di anima.

Citroën ama stupire e con la Ami One Concept - che offre libertà di spostamento a due persone in città - ha centrato ancora una volta l'obiettivo, offrendo un'altra prova della sua visione del futuro, con una proposta dal design deciso, che simboleggia la nuova soluzione urbana digitale al 100%.

La casa francese ha sempre proposto veicoli non conformisti e rivoluzionari, che sono diventati icone: la nuova creatura green continua a battere questa strada, nella fase della transizione energetica. Il risultato degli sforzi creativi e progettuali è un'interpretazione disinibita e forte, per un oggetto di mobilità cittadina fuori dagli schemi, frutto di un approccio molto originale.

Queste le parole con cui Vincent Cobée, CEO di Citroën, saluta la conquista del Grand Prix for Mobility in the City al Festival Automobile International 2020: "Siamo molto orgogliosi di un simile riconoscimento per la mobilità urbana, tema che rappresenta una vera sfida per il nostro futuro. Con Ami One Concept creiamo una svolta nell'accesso all'e-mobility, con una concept car compatta, sicura, elettrica al 100%, economica e digitale. Tradurremo presto questa bella idea in realtà".