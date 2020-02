BMW M2 CS Racing: debutto in Nord America

Di Tommaso Giacomelli lunedì 3 febbraio 2020

La BMW M2 CS Racing si è presentata davanti al pubblico del Nord America, una nuova dimensione da corsa per le vetture dell'Elica.

La fase di test e di sviluppo per la BMW M2 CS Racing è terminata, è invece arrivato il momento di presentare al pubblico e ai potenziali clienti la nuova vettura entry-level della gamma di prodotti BMW M. Lo scorso fine settimana, la BMW M2 CS Racing ha celebrato il suo debutto in Nord America alla 24 Ore di Daytona (USA). L'intenzione è che l'auto continui la storia di successo iniziata dalla BMW M235i Racing e dalla BMW M240i Racing negli ultimi anni. Gli appassionati sono stati in grado di rubare una prima occhiata al nuovo membro della famiglia al primo momento clou della nuova stagione, dove erano in azione tre diverse BMW Racing: la BMW M8 GTE, la BMW M6 GT3 e la BMW M4 GT4 nella gara IMSA Michelin Pilot Challenge. La BMW M2 CS Racing era esposta nell'area degli eventi vicino al camion BMW M Experience, dove chiunque poteva andare a dare un'occhiata.



Le parole degli uomini di BMW

, direttore di BMW Group Motorsport, ha detto: "Le vetture BMW racing hanno avuto un successo regolare in Nord America dagli anni '70 e hanno davvero entusiasmato i fan. Questo vale per le nostre vetture GT e per i predecessori della BMW M2 CS Racing che hanno aiutato i team dei clienti BMW a ottenere innumerevoli vittorie e titoli nel corso degli anni. Dalla stagione 2021 in poi, miriamo ad aggiungere un nuovo capitolo alla nostra storia di successo nel motorsport nordamericano con la BMW M2 CS Racing”.

Il loro responsabile vendite e marketing, Thomas Felbermair, ha dichiarato: “Il Nord America è il mercato più importante per la BMW M, quindi è importante per noi presentare la BMW M2 CS Racing come la nostra nuova auto entry-level per la prima volta negli Stati Uniti. Con questa macchina non saremo rappresentati solo nel classico mondo del Racing, ma anche nella community di Track Day. Abbiamo molti fedeli fan e clienti in Nord America, che condividono tutti un legame emotivo con il nostro marchio. Di conseguenza, vediamo un sacco di potenziale per la nostra nuova auto in questo mercato. Non vediamo l'ora di dare ai nostri fan, clienti e concessionari BMW uno sguardo da vicino le BMW M2 CS Racing a vari eventi nel corso delle prossime settimane. Sono sicuro che la adoreranno".