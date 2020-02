Hyundai Concept Car 45 vince il premio Wallpaper per il design

Di Rosario Scelsi lunedì 3 febbraio 2020

Importante riconoscimento per Hyundai, grazie alla Concept Car 45, che col suo stile e la sua filosofia guadagna un premio di rilievo assegnato da un noto magazine inglese.

La Hyundai Concept Car 45 guadagna consensi per il suo taglio espressivo ed è stata nominata "Best Concept Car" nell'edizione 2020 dei Design Awards conferiti da Wallpaper, importante rivista di design e lifestyle. Il noto magazine britannico di stile, moda, viaggi, intrattenimento e media ha svolto negli anni un ruolo chiave nella scoperta e promozione dei migliori talenti creativi.

I premi assegnati da Wallpaper, giunti quest'anno alla sedicesima edizione, vengono assegnati alle proposte "più stimolanti e che migliorano la vita". Facile capire come simili riconoscimenti, specie in relazione al prestigio di chi li assegna, rappresentino un'ambita preda per tutti, anche per i costruttori automobilistici.

In quest'ottica non stupisce la soddisfazione degli uomini Hyundai per il successo della Concept Car 45. Si tratta di un veicolo elettrico che segna l'inizio di una nuova era, anche sul fronte del design, per il marchio coreano. La presentazione del modello risale al Salone di Francoforte 2019 ed ha segnato una svolta nel cammino produttivo ed espressivo della casa orientale, ponendo le basi per il suo stile del futuro.

Il fascino old school unito alle tecnologie autonome e al propulsore elettrico hanno concorso a far guadagnare alla 45 il titolo di "Best Concept Car" di Wallpaper. L'auto è stata progettata da Hyundai per prefigurare il futuro, ma senza perdere di vista il proprio heritage, da cui prende spunto per dare forza storica a questo slancio di immaginazione.

Il concetto è ben espresso da SangYup Lee (Senior Vice President e Capo dello Hyundai Ddesign Center): "Stiamo vivendo nell'era della mobilità digitalizzata. In contrasto a questa tendenza, la Hyundai 45 porta un po' di fascino nostalgico al design automobilistico in modo contemporaneo. Siamo lieti di constatare che la combinazione di innovazioni di grande portata e di cenni alle glorie del passato abbia avuto un tale successo da essere riconosciuta da una delle più importanti riviste di design e lifestyle del mondo".

Ecco le parole di Sarah Douglas (Caporedattrice di Wallpaper): "La concept Hyundai 45 combina il fascino dell'analogico con superfici raffinate e linee eleganti. È sobria, moderna, pulita e semplice, un veicolo molto in linea con il nostro spirito".

Ispirata al primo modello del marchio risalente agli anni '70, la concept 100% elettrica 45 rappresenta una pietra miliare per il futuro design dei modelli EV firmati Hyundai. Questo prototipo riflette lo spirito fortemente innovativo che caratterizza lo stile del marchio, sviluppando ulteriormente quella Sensuous Sportiness che rimanda ai valori più emozionali che ogni persona può vivere attraverso il design dell'auto.