La Ferrari Purosangue in pericolo: il nome potrebbe cambiare

Di Junio Gulinelli lunedì 3 febbraio 2020

Il nome della prima SUV di Maranello potrebbe già essere stato usato in passato. Ecco da chi...





Ferrari sta preparando il suo primo SUV. Non è ormai più un segreto e fino ad ora la prima proposta a ruote alte del marchio italiano l’abbiamo conosciuta come Ferrari Purosangue, visto che la stessa marca ne aveva anticipato il nome.

Ora, però, sembra che a Maranello ci siano dei problemi: una battaglia legale proprio per il nome ‘Purosangue’ iniziata con una piccola organizzazione benefica. Dietro il titolo scelto per questo nuovo capitolo Ferrari c’è infatti una fondazione no profit che aveva già scelto il nome Purosangue nel lancio della sua campagna contro il doping in ambito sportivo.

Un nome già utilizzato

Nel procedimento legale, già iniziato da parte di Ferrari, il Costruttore modenese avrebbe allegato che la Fondazione Purosangue non avrebbe fatto sufficiente uso commerciale della denominazione, tanto da garantirne l’esclusività. Anche se la fondazione in realtà aveva registrato la denominazione nel 2013, come marca registrata di abbigliamento e altri prodotti.

In passato già c’erano state delle relazioni tra la Casa automobilistica e la fondazione, sembrerebbe proprio per arrivare ad un accordo sulla marca commerciale. Ma questo accordo non fu trovato e la fondazione bloccò il registro in Europa. Secondo Ferrari però lo stesso registro andrebbe eliminato perché non ne sarebbe stato fatto uso negli ultimi 5 anni. La fondazione risponde che, al contrario, “ci sono molte prove di attività”.

Che succederà con la Ferrari Purosangue?

Per ora il futuro è incerto. La crossover di Maranello continua il suo percorso di sviluppo e ci si aspetta che arrivi sul mercato durante il 2022. Questo accadrà, in un modo o nell’altro. Il dubbio, piuttosto, è ora se arriverà con il nome Purosangue o no. La battaglia legale non è che iniziata. Il prossimo 5 marzo la questione avanzerà al Tribunale di Bologna e dalla Fondazione hanno già chiarito che difenderanno il nome commerciale fino alla fine.