Ferrari Roma: proclamata supercar più bella dell'anno

Di Rosario Scelsi venerdì 31 gennaio 2020

Raffinata ed elegante, ma con una calandra discutibile, la Ferrari Roma celebra la Dolce Vita, con il fascino sensuale delle sue forme, che hanno stregato la giuria del Festival Automobile International 2020.

La Ferrari Roma è stata proclamata "Supercar più bella dell'anno" (2019) al Festival Automobile International 2020 di Parigi, considerato come la settimana della moda automobilistica. Il prestigioso riconoscimento è il frutto delle doti di questa giovane vettura sportiva di Maranello, che è entrata nel cuore della qualificata giuria dell'evento francese, giunto alla trentacinquesima edizione.

Presentata nel mese di novembre dello scorso anno, la Ferrari Roma esprime con un lessico originale la tradizione stilistica di Maranello. Nel suo nome c'è l'omaggio alla capitale e alla Dolce Vita dei suoi anni più romantici, in cui esplose la voglia di godersi la bellezza, il clima e i divertimenti nella splendida cornice ambientale offerta dalla città eterna.

Quelle atmosfere indimenticabili, fissate nella memoria collettiva e rese note nel mondo anche dal cinema con il grande Federico Fellini, sono state il tema ispiratore dello spirito della vettura e della sua World Première allo Stadio dei Marmi.

La Ferrari Roma omaggia la tradizione più nobile, ma guarda al futuro. Nel suo specchio di coda si coglie qualche reminiscenza stilistica della 250 GT SWB, ma i richiami al passato sono a più ampio raggio, pur se modernamente interpretati. Cuore pulsante dell'azione è un meraviglioso motore V8 turbo da 620 cavalli, appartenente alla famiglia vincitrice del premio Engine of the Year per 4 anni consecutivi.

Il propulsore è abbinato al nuovo cambio dual-clutch a 8 rapporti, introdotto per la prima volta sulla SF90 Stradale. Innovativa la concezione dell'abitacolo, che propone un linguaggio nuovo nella produzione Ferrari, per far vivere al meglio la Nuova Dolce Vita, a bordo di una seducente coupé 2+ a motore centrale-anteriore che vanta guidabilità e prestazioni di assoluta eccellenza, con una velocità massima superiore ai 320 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3"4. Dopo 9"3, con partenza da fermo, anche i 200 km/h sono già un ricordo.