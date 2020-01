Retromobile 2020: il programma di Citroen e DS

Di Dario Montrone venerdì 31 gennaio 2020

Grandi festeggiamenti per Citroen e DS a Retromobile 2020, dato che ricorre il 50° anniversario dei modelli GS ed SM.

Oltre a Peugeot, alla kermesse Retromobile 2020 - in programma a Parigi dal 5 al 9 febbraio - saranno presenti anche i brand Citroen e DS, per celebrare soprattutto il mezzo secolo di due modelli iconici come la berlina media Citroen GS e la coupé granturismo Citroen SM.

Per l'occasione, sarà esposto l'esclusiva Citroen GS by Tristan Auer pour Les Bains. Questo esemplare del 1972, con il motore 1015 Boxer e nell'allestimento Confort, è stato totalmente restaurato e personalizzato dall'interior designer francese Tristan Auer per l'esposizione statica presso l'Hotel Les Bains.

Inoltre, Citroen esporrà anche lo Scarabée d'Or che ha attraversato il deserto del Sahara nel 1922, assieme a tanti esemplari storici messi a disposizione dei club dedicati al celebre costruttore francese, come la C6 Limousine del 1931, la Traction Avant 11 Légère del 1938, la GS 1015 del 1971, la Méhari Arlequin del 1972, la 2CV Charleston del 1980, la GSA Tuner del 1982 e la CX GTi Turbo 2 del 1986.

Infine, per celebrare i cinquant'anni della Citroen SM, alla kermesse Retromobile 2020 saranno esposti anche gli esemplari di SM del 1971, SM Injection del 1972, SM Espace by Heuliez e DS Cabriolet del 1960, più la concept car DS X E-Tense che proietta il premium brand transalpino verso l'ottica di supercar del 2035.