Cupra Leon: prime indiscrezioni sulla hot hatch spagnola

Di Dario Montrone venerdì 31 gennaio 2020

Inizialmente, la nuova Cupra Leon sarà disponibile nella versione eHybrid a propulsione ibrida Plug-In da 245 CV di potenza complessiva.



Entro fine anno sarà svelata la Cupra Leon, modello 'alter ego' in chiave sportiva della nuova compatta Seat Leon. Inizialmente, sarà proposta nella versione eHybrid a propulsione ibrida Plug-In da 245 CV di potenza complessiva, come le omologhe Volkswagen Golf GTE e Skoda Octavia RS iV. Dotata solo del cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sei rapporti, accelererà da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi, mentre la batteria da 13 kWh garantirà l'autonomia massima di oltre 50 km nella modalità elettrica.

Esteticamente, la nuova Cupra Leon sarà riconoscibile per il paraurti anteriore con le prese d'aria maggiorate, la calandra a nido d'ape, le minigonne laterali, i cerchi in lega dedicati, l'assetto sportivo ribassato, il paraurti posteriore con il diffusore integrato e il doppio terminale di scarico a quattro uscite, nonché per gli elementi della carrozzeria di colore rame o in fibra di carbonio. Quest'ultima opzione, tuttavia, sarà disponibile come optional. Successivamente, la gamma sarà ampliata alla variante ST con la carrozzeria station wagon.

Inoltre, per la Cupra Leon è prevista l'introduzione di altre due declinazioni, ovvero la versione diesel con il propulsore 2.0 TDI Evo a gasolio da 240 CV di potenza e il modello Cupra Leon R con il motore a benzina 2.0 eTSI da 330 CV di potenza e 0-100 di accelerazione in meno di cinque secondi grazie anche alla tecnologia 'mild hybrid' da 48V. Entrambe le motorizzazioni saranno abbinate al cambio manuale a sei marce, oppure al cambio sequenziale DSG a sette rapporti.

La nuova Cupra Leon sarà anticipata, molto probabilmente, dalla configurazione TCR che dovrebbe debuttare il prossimo mese di febbraio. Equipaggiata con l'unità a benzina 2.0 TSI da 340 CV di potenza e 410 Nm di coppia massima, sarà prodotta solamente in dieci esemplari che saranno consegnati ai rispettivi acquirenti nel corso del mese di aprile.