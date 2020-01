Retromobile 2020: il programma di Peugeot

Di Dario Montrone giovedì 30 gennaio 2020

La Casa del Leone sarà presente a Retromobile 2020 con le storica Peugeot VLV, 404 e 106 Electrique, la Concept EX1 e la moderna e-208.

Alla kermesse Retromobile 2020, in programma a Parigi dal 5 al 9 febbraio, presso lo stand "L'Aventure Peugeot Citroen DS" saranno esposti, assieme alla nuova Peugeot e-208, tre modelli d'epoca a propulsione elettrica della Casa del Leone. Inoltre, sarà celebrato il sessantesimo anniversario della storica berlina Peugeot 404.

Come omaggio all'elettrificazione, sarà presente la Peugeot VLV, prodotta in soli 377 esemplari dal 1941 al 1945. Dotata di quattro batterie da 12 Volt, questa citycar elettrica raggiungeva la velocità massima di 35 km/h e aveva l'autonomia massima di 80 km. Sullo stand di Retromobile 2020 torna la Peugeot Concept EX1 del 2010, prima concept car a propulsione elettrica del Leone.



Molta attenzione sarà dedicata all'antesignana Peugeot 106 Electrique, prodotta dal 1993 al 2003 in 3.542 unità. Questa declinazione elettrica della storica utilitaria degli anni '90 era accreditata dell'autonomia massima di 80 km, nonché della velocità massima di 91 km/h. Oltre alla nuova e-208, Peugeot esporrà anche gli storici modelli 202, 204 e 205.

Infine, sarà presente anche la Peugeot 404 che debuttò nel 1960, disegnata da Pininfarina e prodotta in circa tre milioni di esemplari. Non fu proposta solo con la carrozzeria berlina, ma anche nelle varianti coupé, cabriolet, station wagon e famigliare, senza dimenticare le configurazioni come veicolo commerciale, pianale cabinato, pick-up e ambulanza.