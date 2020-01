Porsche Taycan: le personalizzazioni di Porsche Exclusive Manufaktur

Di Dario Montrone giovedì 30 gennaio 2020

Ecco il nuovo programma di personalizzazione per l'inedita Porsche Taycan a propulsione elettrica, realizzato da Porsche Exclusive Manufaktur.

La divisione Porsche Exclusive Manufaktur della Casa di Zuffenhausen ha introdotto il programma di personalizzazione per la nuova Porsche Taycan, disponibile in circa novanta opzioni sia per la carrozzeria che per l'abitacolo dell'inedita supercar a propulsione elettrica.

Ad esempio, la carrozzeria della Porsche Taycan può essere personalizzata con il pacchetto Sport Design che prevede lo splitter anteriore, le minigonne laterali e il diffusore posteriore in tre varianti di colore: in tinta con la carrozzeria, nella finitura Black High Gloss di colore nero lucido e in carbonio.

Inoltre, il programma di Porsche Exclusive Manufaktur per la nuova Porsche Taycan prevede anche i cerchi in lega Exclusive Design da 21 pollici di diametro con le razze in carbonio forgiato e fresato, più i fari a Matrix Led 3D con gli elementi di colore Glacier Ice Blue per le luci diurne e il sistema PDLS+ (acronimo di Porsche Dynamic Light System Plus).

Per quanto riguarda l'abitacolo, il suddetto programma per l'inedita Porsche Taycan comprende anche i pacchetti Carbon Interior Package con dettagli in carbonio opaco e Accent Package con i rivestimenti interni delle portiere in tinta con la carrozzeria, nonché le cinture di sicurezza nelle colorazioni Graphite Blue, Truffle Brown, Lime Beige, Crayon, Blackberry, Meranti Brown, Slate Grey e Bordeaux Red.