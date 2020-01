Lotus Evora: tutte le caratteristiche della nuova versione GT410

Di Dario Montrone mercoledì 29 gennaio 2020

Ecco la nuova Lotus Evora GT410, versione "comfort" della supercar del costruttore di Hethel, realizzata per l'uso quotidiano.

La gamma della Lotus Evora sarà presto ampliata alla nuova declinazione GT410, già in vendita sul mercato britannico al prezzo di 82.900 sterline, nonché sul mercato tedesco al prezzo di 99.900 euro. Rappresenta la configurazione "comfort" della già disponibile Evora GT410 Sport, concepita soprattutto per l'uso quotidiano.

Infatti, la dotazione di serie della Lotus Evora GT410 comprende i sedili sportivi Sparco riscaldabili, il climatizzatore, il dispositivo Cruise Control, i sensori di parcheggio posteriori, la retrocamera e il sistema multimediale con il navigatore satellitare integrato, la funzione Apple Car Play e l'autoradio digitale DAB.



Tra le altre novità della nuova Lotus Evora GT410 figurano anche la migliore insonorizzazione dell'abitacolo, l'assetto delle sospensioni rivisto, il rivestimento interno delle portiere dotato di bracciolo e vano portaoggetti e la nuova gamma delle colorazioni con tinte anche vintage.

Infine, la nuova Lotus Evora GT410 è riconoscibile per le pinze freno AP Racing di colore rosso e i cerchi in lega V-Spoke di colore Silver o Gloss Black da 19 pollici di diametro per l'avantreno e 20 pollici di diametro al retrotreno con gli pneumatici Michelin Pilot Sport 4S All Seasons, senza dimenticare il nuovo portellone posteriore con il vetro maggiorato per ampliare la visibilità in retromarcia.