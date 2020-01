Audi e-tron Charging Service: 0,31 euro/kWh con la ricarica IONITY

Di Junio Gulinelli mercoledì 29 gennaio 2020

Tariffa scontata del 60% per i clienti Audi. Un unico contratto valido anche all'estero e due piani tariffari. E per i clienti Audi e-tron un anno senza canone per il piano tariffario Transit

Un anno fa partiva il servizio di ricarica Audi e-tron Charging Service. Oggi la Casa di Ingolstadt introduce una nuova tariffa a consumo per l’accesso alla rete Ionity, provider di servizi per la ricarica ultra rapida. Grazie al piano Transit, ai Clienti della Casa dei Quattro Anelli sarà riservato un costo di 0,31 euro/kWh anziché 0,79 euro/kWh.

L’infrastruttura Audi e-tron Charging è composta da 135.000 punti di ricarica pubblici in 24 Paesi con un unico contratto. All’estero, i Clienti possono ricaricare le vetture in base alle condizioni locali per la fornitura energetica, senza costi aggiuntivi.

IONITY in Italia: 4 punti operativi, 20 attivi entro la fine del 2020

IONITY, la joint venture tra Gruppo Volkswagen, BMW, Daimler AG, Ford Motor Company e i marchi Audi e Porsche offre una rete europea di ricarica ultra rapida HPC. In Italia questa infrastruttura può oggi contare su quattro punti attivi: Foiano della Chiana (AR), Carpi (MO), Brennero (BZ) e Brugnato (SP), in quest’ultimo caso direttamente in autostrada lungo la A12 Genova-Pisa. E la rete è i aumento, visto che Audi annovera ulteriori 8 siti in costruzione e, entro la fine del 2020, arriverà a 20 stazioni operanti sul territorio nazionale.

Libertà di scegliere: due tariffe

Per soddisfare qualsiasi esigenza di mobilità, il servizio Audi e-tron Charging Service – dedicato sia alle vetture elettriche che ai veicoli plug-in dei quattro anelli - prevede due piani tariffari. Il piano City si rivolge a quanti si muovono prevalentemente in ambito urbano: la quota mensile è di 4,95 euro, cui si accompagnano le tariffe a consumo: 0,45 euro/kWh qualora si attinga energia alle colonnine in corrente alternata (AC), 0,54 euro/kWh nel caso in cui si ricarichi in corrente continua (DC), inclusi i punti HPC non appartenenti alla rete Ionity. L’accesso a quest’ultimo network prevede un costo di 0,79 euro/kWh.

Per i tragitti più lunghi conviene invece il piano tariffario Transit: il costo mensile è di 17,95 euro, fatta eccezione per i Clienti di Audi e-tron che accedono gratuitamente al servizio per un anno dall’acquisto. Grazie alla tariffa Transit, il costo a consumo attingendo alla rete Ionity è di 0,31 euro per kWh anziché 0,79 euro/kWh. Una riduzione di oltre il 60% rispetto al prezzo standard praticato dal network di ricarica ad alta velocità.