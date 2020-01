BMW M4 Coupè: le foto spia

Di Tommaso Giacomelli mercoledì 29 gennaio 2020

Nuove foto spia ritraggono la BMW M4 Coupè su strada pubblica tedesca in un test per lo sviluppo. La carrozzeria è coperta da mimetizzazioni.

Nuove foto spia hanno ripreso la BMW M4 Coupè, caratterizzata da una carrozzeria ricoperta da un ampio strato di mimetizzazione, in una strada pubblica in Germania. La sportiva di Monaco di Baviera prosegue il suo percorso di test di sviluppo, che sembrano andare sempre più veloci per arrivare alla forma definitiva. Gli avvistamenti precedenti mostravano degli esemplari che venivano scaricati da un trasportatore di automobili e consegnati alla fabbrica M GmbH di Monaco. Ancora non si possono descrivere con grande cura quelli che saranno i dettagli di questa vettura, né soprattutto si può prevedere se la famosa griglia con l'ampio doppio rene farà effettivamente il suo esordio.



Motore molto potente

La potenza verrà da un nuovo motore S58, un biturbo da sei litri da 3,0 litri, come si trova nella X3 M e nella X4 M, nelle quali eroga 480 cavalli nella versione normale e 510 cavalli nella versione da competizione. Questo motore sarà condiviso anche con la berlina M3. La versione CS è già stata confermata. La M3 arriverà sia come trazione posteriore che come trazione integrale, quindi prevediamo che anche la M4 Coupé sarà disponibile con la stessa opzione. Sulla M3 ci sarà la possibilità di avere la trasmissione manuale che quella automatica. I prototipi della M4 Coupé sembrano essere abbastanza pronti sotto tutto quel camuffamento dato che possiamo vedere un colore verde brillante sbirciare in alcuni punti.