Lamborghini e Lego: set di mattoncini per una supercar in scala

Di Rosario Scelsi martedì 28 gennaio 2020

Chi non si è mai misurato con le costruzioni LEGO? Nei prossimi mesi sarà possibile costruire, con un buon livello di fedeltà, anche una supercar Lamborghini in scala.

Nasce una partnership fra Automobili Lamborghini e The LEGO Group. Questa intesa porterà sul mercato il primo set Lamborghini LEGO Technic, un sistema di costruzioni avanzato che permetterà di costruire una replica in scala 1:8 di un'auto sportiva di Sant'Agata Bolognese.

Con il set di mattoncini all'uopo predisposto, sia i ragazzi che gli adulti potranno confrontarsi con una sfida difficile ma esaltante: dar vita a una bella riproduzione in formato ridotto di una supercar del "toro", giovandosi della precisione e della complessità degli elementi sviluppati dall'iconico creatore di giocattoli danese.

Il lancio del nuovo prodotto – il terzo della serie Ultimate LEGO Technic, che ha già riscosso un enorme successo con i modelli precedenti – è previsto per l'estate 2020. Dalla stretta collaborazione fra i due marchi nasceranno dei mattoncini capaci di replicare in modo molto fedele anche gli organi meccanici delle auto sportive Lamborghini, come trasmissione, differenziali e sistemi di ingranaggi.

Per i fruitori del set, l'esaltante possibilità di vivere un'esperienza di costruzione avanzata, magari difficile e senz'altro laboriosa, ma estremamente appagante, sia in termini di risultato finale che di processo di apprendimento. Questo sembra l'obiettivo principale. Del resto, LEGO Technic è sinonimo di "Build for Real", ovvero di imparare a costruire davvero.

Ecco le parole con cui Katia Bassi, Chief Marketing and Communication Officer di Automobili Lamborghini, saluta l'arrivo del nuovo kit: "Con le sue costruzioni meravigliosamente semplici o estremamente complesse, The LEGO Group ha appassionato intere generazioni. Nell'era digitale, in cui l'intrattenimento passa sempre più spesso da uno schermo, la nostra collaborazione consente di vivere un'esperienza autentica grazie alla riproduzione, fin nei minimi dettagli, di una supersportiva Lamborghini creando un modello eccezionale, proprio come il suo omologo reale".