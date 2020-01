Nuova Skoda Octavia: "sfuggite" le foto delle versioni RS e Scout

Di Dario Montrone martedì 28 gennaio 2020

Ecco le prime immagini della nuova Skoda Octavia RS iV, in arrivo al Salone di Ginevra 2020 assieme alla nuova Octavia Scout.

Sul forum ceco "Octavia Club" sono state pubblicate le foto delle versioni RS e Scout della nuova Skoda Octavia, in arrivo al prossimo Salone di Ginevra 2020 in programma nel mese di marzo. La Skoda Octavia RS rappresenta la declinazione in chiave sportiva, mentre la Skoda Octavia Scout è la variante station wagon con lo stile da SUV della carrozzeria.

La nuova generazione della Skoda Octavia RS sarà presentata nell'inedita configurazione iV a propulsione ibrida Plug-In che dovrebbe erogare 245 CV di potenza complessiva, grazie all'abbinamento tra il motore 1.4 TSI a benzina e il propulsore elettrico dedicato che consentirà di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di sette secondi.



Tra le specifiche caratteristiche figurerà anche il cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sette rapporti, più il pacco delle batterie da 13 kWh che, nonostante la 'zavorra' di almeno 200 kg, garantirà l'autonomia massima di circa 50 km nella modalità elettrica. Successivamente, la nuova Skoda Octavia RS dovrebbe essere proposta con l'unità a benzina 2.0 TSI da 250 CV di potenza e dotata della tecnologia 'mild hybrid', nonché con la motorizzazione diesel 2.0 TDI da 200 CV di potenza anche in abbinamento alla trazione integrale 4x4.

La nuova Skoda Octavia Scout, invece, sarà riconoscibile per la presenza di dettagli in plastica grezza ed elementi cromati in alluminio. La relativa gamma dovrebbe essere limitata al motore 2.0 TDI a gasolio, disponibile nelle versioni da 150 CV e 190 CV di potenza.