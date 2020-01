Nissan Navara: la versione speciale Off-Roader AT32

Di Dario Montrone lunedì 27 gennaio 2020

Ecco il nuovo Nissan Navara Off-Roader AT32, speciale declinazione riconoscibile soprattutto per l'assetto rialzato e i cerchi in lega a doppia valvola con gli pneumatici tassellati.

Il prossimo mese di febbraio, la gamma europea del pick-up Nissan Navara sarà ampliata alla versione speciale Off-Roader AT32, già conforme al ciclo di omologazione WLTP dei consumi. Realizzata in collaborazione con lo specialista Arctic Trucks, questa declinazione è riconoscibile per numerosi dettagli dedicati al mondo dei fuoristrada.

Infatti, tra le principali caratteristiche del nuovo Nissan Navara Off-Roader AT32 figurano le protezioni sottoscocca in alluminio sagomato, l'assetto rialzato con le sospensioni Bilstein, i passaruota con le estensioni personalizzate e i cerchi in lega a doppia valvola di colore nero satinato con gli pneumatici tassellati Nokian da 31,6'.



Inoltre, per il nuovo Nissan Navara Off-Roader AT32 sono previste anche le specifiche finiture per i passaruota, le pedane laterali, il mozze centrale delle ruote, il portellone e i parafanghi, mentre la dotazione di serie è completa dei dispositivi Hill Start Assist, Hill Descent Control, Intelligent Around View Monitor e frenata di emergenza intelligente.

La lista degli optional del nuovo Nissan Navara Off-Roader AT32 comprende anche il differenziale anteriore a bloccaggio elettronico, più lo specifico sistema Snorkel per l'aspirazione dell'aria che consente di poter affrontare anche guadi fino a 800 millimetri di profondità.