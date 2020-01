Maserati Levante Royale alla Coppa del Mondo Snow Polo a St. Moritz

Di Rosario Scelsi lunedì 27 gennaio 2020

Nella meta montana glamour della Svizzera il vernissage ufficiale della special edition Maserati Levante Royale, in occasione di un prestigioso evento sportivo.

La nuova Maserati Levante Royale Special Edition è stata presentata in anteprima in una cornice di sport molto elegante: la Coppa del Mondo di Snow Polo, andata in scena dal 24 al 26 gennaio a St. Moritz, località alpina di lusso dell'Engadina, in Svizzera.

Questa perla, nota come una delle mete montane più esclusive al mondo, ha abbracciato con il suo fascino la nuova versione del SUV del "tridente", degno omaggio all'eleganza dinamica dell'italica tradizione.

Il debutto in società della serie speciale Maserati Levante Royale ha guadagnato un posto d'onore nell'ambito della kermesse svizzera, di cui la casa modenese è stata sponsor ufficiale. In questa cornice, lo Sport Utility Vehicle italiano ha guadagnato le luci dei riflettori e un posto d'onore al Polo Village, come principale protagonista fra le attrazioni esterne alla Coppa del Mondo di Snow Polo.

Le linee eleganti e dinamiche della Maserati Levante Royale Special Edition, esaltate dallo sfondo montano e dai colori della natura, si sono offerte al piacere degli ospiti, che ne hanno apprezzato le alchimie dialettiche. Tra le personalità di spicco presenti la stella del polo inglese Malcolm Borwick e il campione del mondo di slalom Giorgio Rocca.

Come dicevamo, la Levante Royale è un serie esclusiva, il cui nome si riallaccia all'omonima versione della terza generazione della Quattroporte, sbocciata nel 1986 e prodotta in sole 51 unità, che faceva del lusso la sua nota dominante. Quella sigla, ora, torna a vivere come omaggio all'heritage del "tridente", su tutti i modelli con motori V6 dell'attuale gamma Maserati: solo 100 esemplari Royale di Quattroporte, Levante e Ghibli Royale saranno prodotti dal marchio emiliano, con motori che vanno dal V6 diesel 3.0 litri da 250 e 275 CV ai benzina V6 3.0 litri da 350 e 430 CV.

La Maserati Levante Royale Special Edition viene proposta in due colori unici: Blu Royale e Verde Royale. Un altro elemento distintivo esterno sono gli esclusivi cerchi Anteo da 21 pollici, color Antracite. Le pinze freno argentate completano la livrea, con il giusto tocco di stile.

Grande il lavoro svolto nell'abitacolo, sviluppato a partire dalla versione GranLusso, ma con tocchi di grande maestria, per regalare note ancora più glamour, in linea con l'eleganza e l'esclusività richiesta ad una interpretazione così raffinata.

A fare la differenza sono i materiali impiegati, ancora più particolari e preziosi: pelle "Pelletessuta" Ermenegildo Zegna color Cuoio o pelle Pieno Fiore bicolore Nero/Cuoio. Il quadro è definito dalle finiture high gloss Metal Net, dal Sound System Bowers & Wilkins, dal tetto apribile elettrico e dai vetri oscurati. La targhetta distintiva "One of 100" racconta l'appartenenza ad una tiratura limitata e segna la progressione produttiva.

La Maserati Levante Royale Special Edition dispone di un'ampia gamma di equipaggiamenti, grazie ai pacchetti Cold Weather, Premium e Driving Assistance Plus di serie. I suoi avanzati sistemi di assistenza alla guida (ADAS) rispondono attivamente ai maggiori rischi potenziali su strada e migliorano il comfort e la sicurezza di guidatore e passeggeri. Le consegne inizieranno a marzo 2020, ma già si accettano gli ordini. I prezzi partono da 111.600 euro. Quest'auto, per restare in tema con la Coppa del Mondo di Snow Polo, continuerà ad essere una regina di St. Moritz.