Fiat Tipo, da oggi ancora più ricca con la gamma "More"

Di Francesco Irace venerdì 24 gennaio 2020

Ciascun allestimento è arricchito con ulteriori contenuti con un vantaggio economico per il cliente che arriva al 50%

Si chiama More la nuova gamma di Fiat Tipo. Si declina in tutti gli allestimenti: più sportiva nelle versioni Sport e S-Design, più confortevole nell’allestimento Lounge, più stilosa con Mirror e più tecnologica con Street. I contenuti sono offerti a un prezzo capace di garantire al cliente un elevato vantaggio economico che arriva al 50 per cento.



Street e Mirror "More"

La Street con cerchi in lega da 16’’ e DRL, verrà arricchita con "More" con nuovi interni neri, con la radio UConnect™ 5” touchscreen, con il volante in pelle con comandi e con i servizi UConnectTM live. La versione Mirror, oggi equipaggiata con radio UConnect™ 7” touchscreen, Carplay AndroidAuto, fendinebbia e cerchi in lega da 16’’, si arricchisce di vetri oscurati, climatizzatore automatico e sensori di parcheggio posteriori.





Lounge, Sport e S-Design "More"

La Tipo Lounge “More” è pensata per un cliente alla ricerca di maggior comfort e sicurezza: l’allestimento offre, tra i contenuti di serie, oltre ai contenuti già presenti nell’allestimento Mirror, il clima automatico, l’adaptive cruise control e i cerchi in lega da 17’’. Con la nuova gamma “More”, l’attuale offerta si arricchisce di vetri oscurati, fari allo BiXenon e pacchetto Comfort, rendendo la Lounge “More” completa di tutto. Infine, le Tipo Sport e S-Design “More” già dotate di: proiettori BiXenon, retrocamera e dettagli sportivi, oltre ai contenuti già presenti su Lounge, arricchiscono la loro personalità con contenuti quali il tetto nero a contrasto e i cerchi in lega da 18” bi-color Sport by Mopar®.