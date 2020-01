Citroen C4 Cactus: la versione speciale C-Series

Di Dario Montrone giovedì 23 gennaio 2020

Tutte le caratteristiche della nuova Citroen C4 Cactus C-Series, versione speciale per il momento non prevista sul mercato italiano.



Dopo la C3 Aircross, ecco la Citroen C4 Cactus nella versione speciale C-Series, per il momento non disponibile sul mercato italiano. Esteticamente, questa speciale declinazione della compatta francese è riconoscibile per il pacchetto Pack Color Anodised Deep Red con tocchi di colore a contrasto per gli Airbump e le cornici dei fendinebbia. Inoltre, è previsto lo specifico logo C-Series in rilievo sulle porte anteriori, all'altezza degli specchietti retrovisori esterni.

La nuova Citroen C4 Cactus C-Series è proposta con i colori bianco Pearl White, bianco Polar White, nero Obsidian Black, grigio Platinium Grey e grigio Cumulus Grey. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la relativa gamma prevede il propulsore a benzina 1.2 PureTech da 110 CV di potenza con il cambio manuale a sei marce, più il motore diesel 1.5 BlueHDi nelle versioni da 100 CV di potenza con il cambio meccanico a sei marce e 120 CV di potenza con il cambio automatico EAT6 a sei rapporti.

L'abitacolo della nuova Citroen C4 Cactus C-Series è caratterizzato dalla plancia in TEP di colore grigio con cinghie e fibbie sul lato passeggero, in abbinamento ai sedili Advanced Comfort con le impunture bianche e la fascia orizzontale superiore rossa a contrasto, nonché ai tappetini dedicati di colore nero con le impunture rosse. Inoltre, la specifica dotazione di serie è completa anche di specchietti retrovisori reclinabili elettricamente, sedili anteriori regolabili in altezza, Citroen Connect Nav, Citroen Connect Box con Pack SOS e vetri posteriori oscurati.

La versione speciale C-Series, sostituta dell'omologa Origins introdotta lo scorso anno in occasione del centenario di Citroen, sarà destinata anche ad altri modelli del costruttore transalpino, come l'utilitaria C3, la SUV media C5 Aircross, la multispazio Berlingo e la monovolume compatta C4 SpaceTourer.