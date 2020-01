Chevrolet Silverado Realtree Edition 2021: pick-up esclusivo

Di Tommaso Giacomelli giovedì 23 gennaio 2020

Chevrolet Silverado Realtree Edition 2021 è un pick-up esclusivo, con grafiche speciali, che verrà commercializzato solamente nel Nord America.

Chevrolet e Realtree hanno rivelato recentemente l'oggetto della loro più recente collaborazione: la Silverado Realtree Edition 2021. Questo pick-up coniuga e la robustezza tipa del Silverado 1500 Custom Trail Boss con la grafica esclusiva sviluppata da Realtree, marchio di customizzazione leader a livello mondiale. Questa è la seconda collaborazione tra i due marchi, dopo il successo della Silverado Realtree Edition 2016. Come tutti i modelli Trail Boss, la Realtree Edition sarà equipaggiata con un sollevatore a sospensione da 2 pollici di fabbrica, cerchi neri da 20 pollici con pneumatici On-Off Road Goodyear Wrangler Territory MT e il pacchetto Off-Road Z71 di Silverado, che include il monotubo Rancho come ammortizzatori, Hill Descent Control, differenziale posteriore con bloccaggio automatico, piastre paramotore e AutoTrac a 2 velocità. La Realtree Edition include anche il motore V8 da 5,3 litri con una trasmissione a 6 marce, tuttavia è disponibile anche con il V8 da 6,2 litri che fornirà una potenza certificata SAE da 420 cavalli e 460 Nm di coppia, abbinata a un cambio automatico a 10 velocità.



Solo per il Nord America

La grafica mimetica Realtree è presente esternamente, così come sul rivestimento interno della porta, mentre il logo Realtree è integrato anche sui sedili. Il quadro è completato dai badge Silverado e Z71 nero, da doppi scarichi, da predellini di forma rotonda neri da 4 pollici e da rivestimenti di prima qualità. Il pick-up è inoltre dotato del Durabed di Silverado, che offre la capacità di carico più alta del suo segmento, 12 tiranti standard e un pianale in acciaio ad alta resistenza, formato da un rotolo. La Silverado Realtree Edition 2021 sarà esposta al SHOT Show 2020 e sarà in vendita presso i concessionari Chevrolet nell'estate 2020. I prezzi saranno annunciati in tempi più vicini alla produzione, Ci sono però delle brutte notizie per quanto riguarda gli appassionati europei, perché questo pick-up non verrà esportato nel Vecchio Continente, ma sarà principalmente venduto in Nord America.