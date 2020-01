Jeep Renegade e Compass 4XE: prezzi e info delle ibride a trazione integrale

Di Junio Gulinelli giovedì 23 gennaio 2020

In Italia si parte con le edizioni speciali First Edition. Prezzi da 40.900 euro per la Renegade e 45.900 per la Compass





Le nuove Jeep Renegade e Compass 4xe debuttano sul mercato italiano con le rispettive First Edition. In attesa del loro arrivo in concessionaria, la prossima estate, i clienti potranno intanto ricevere tutte le informazioni e prenotarle (con un acconto di 500 euro, solo fino al 9 marzo) attraverso una piattaforma Web appositamente creata.

Renegade e Compass 4xe: i prezzi

Le due versioni di lancio delle SUV ibride a trazione integrale del marchio nordamericano avranno prezzi a partire da 40.900 euro per la Renegade e 45.900 per la Compass.

Due declinazioni per le First Edition: urban o Off-Road

Per le First Edition di Jeep Renegade e Comppass 4xe Jeep propone due livelli di allestimenti: Urban e Off-Road. Entrambe saranno disponibili con le tinte carrozzeria Carbon Black, Alpine White, Granite Crystal, Blue Shade e Sting Grey. Le Urban sfoggeranno un look più sportivo e dinamico con cerchi da 19 pollici e interni raffinati. Le Off-Road saranno invece rivolte più fuoristrada puro con sistemi dedicati e cerchi, in questo caso da 17 pollici. La dotazione di serie per tutte le First Edition comprende la retrocamera, i sensori di parcheggio, il sistema Park Assist, sistema Keyless e l’infotainment Uconnect Nav con schermo da 8,4 pollici.

240 CV e 50 km di autonomia in modalità EV

Il powertrain che spinge la Jeep Renegade 4xe e la Jeep Compass 4xe è il medesimo, composto dal quattro cilindri 1.3 turbo a benzina affiancato da un motore elettrico, per una potenza complessiva di 240 CV. L’unità termica serve l’asse anteriore mentre quella elettrica spinge le ruote posteriori, garantendo così la trazione integrale sulle 4 ruote e un’autonomia in modalità EV di circa 50 km (con una velocità massima limitata a 130 km/h).

Consumi e tempi di ricarica

In quanto a tempi di ricarica utilizzando la Wallbox Hybrid da 3 kW fornita dalla Casa la batteria si rifornisce al 100% in tre 3,5 ore, mentre con i sistemi da 7,4 kW i tempi si riducono a 100 minuti. Sempre sulla carta, invece, i consumi medi si attesterebbero, secondo il ciclo WLTP, sui 2,01 l/100 km e 1,97 l/100 km rispettivamente per la Renegade 4xe e la Compass 4xe.