Porsche Experience Center Franciacorta: via ai lavori, ecco come sarà

Di Rosario Scelsi mercoledì 22 gennaio 2020

Inizia a prendere forma il Porsche Experience Center di Franciacorta, destinato a fare la gioia degli appassionati della casa di Stoccarda. Scopri i dettagli.

Sarà una struttura ultra-moderna e flessibile il nuovo Porsche Experience Center, che sta prendendo forma presso l'autodromo di Franciacorta. I lavori di costruzione sono già iniziati. L'impianto dovrebbe essere pronto nel 2021 e si estenderà su una superficie di circa 60 ettari. Porsche Italia vi sta investendo oltre 26 milioni di euro, per farne un autentico gioiello.

Moderno e spazioso, ospiterà al suo interno, fra le altre cose, anche una pista per go-kart elettrici e un Simulation Lab, per esperienze di guida in realtà virtuale che permetteranno ai visitatori di condurre idealmente i modelli Porsche classici e moderni sui circuiti più famosi del mondo. In questa struttura i clienti della casa di Stoccarda potranno anche scegliere di farsi consegnare l'auto ordinata in concessionaria.

Sul piano architettonico, colpiscono le alchimie dialettiche del Customer Center (5.600 metri quadri), caratterizzato da grandi superfici vetrate, che comprende al suo interno l'Agora, spazio multifunzionale di 2.400 metri quadri dominato da un caratteristico ponte sospeso, e un Meeting Center per l'organizzazione di convention e presentazioni. Non mancherà un ristorante, anello necessario nell'ottica dell'ospitalità.

La pista, lunga 2.519 metri, manterrà il suo layout, ma con un manto d'asfalto completamente nuovo. Del complesso farà parte anche un'area fuoristrada, dove i clienti potranno eseguire esercizi di pilotaggio con difficoltà crescente. Inoltre, ci sarà un settore di 30.000 metri quadri destinato alla guida sicura e ai corsi di guida sportiva.

Secondo le previsioni di Porsche Italia, oltre 20.000 persone visiteranno ogni anno il Porsche Experience Center di Franciacorta, nato dopo quelli di Lipsia, Silverstone, Atlanta, Le Mans, Los Angeles e Shanghai. Dal mese di ottobre 2019 un altro impianto della famiglia è in costruzione all'Hockenheimring.