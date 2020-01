Hennessey: il chassis per raggiungere i 500 km/h

Di Junio Gulinelli martedì 21 gennaio 2020

Realizzato in fibra di carbonio e progettato per assorbire i 1.800 CV del V8 da 6.6 litri





Hennessey ha svelato la prima foto e i primi dettagli sul chassis in fibra di carbonio che sarà il cuore strutturale della nuova Venom F5, la hypercar nordamericana sempre più vicina all’unveiling.

Un gioiello dell'ingegneria automotive

Si tratta di un elemento fondamentale di questo progetto, la cui potenza totale si aggirerà attorno ai 1.800 CV e sarà in grado di raggiungere i 480 km/h. Proprio per questo il chassis è stato progettato e sviluppato per garantire il massimo della rigidità. Costruito al 100% in fibra di carbonio è stato infatti pensato per sopportare velocità vicine ai 500 km/h. Secondo i suoi disegnatori questa struttura è anche resistente e leggera e la sua rigidità torsionale è stata misurata per assorbire fino a 52.000 Nm, il tutto per u peso di appena 86 kg.

Così come ha dichiarato il fondatore e CEO del marchio nordamericano, John Hennessey:



“Il nuovo chassis in fibra di carbonio p una meraviglia dell’ingegneria e vederlo di persona è come osservare un’opera d0arte. È un gioiello dell’industria automotive costruito per raggiungere 500 km/h”.



Fury: il V8 da 6,6 litri e 1.800 CV

A questo chassis sarà abbinato il nuovo motore da 1.800 CV di Hennessey Speciality Vehicles, denominato Fury e basato su una classic architettura V8. LA cilindrata è di 6,6 litri e conta con un intercooler ad aria/acqua e la maggior parte dei componenti forgiati. È dotato di due turbo compressori in parallelo e componenti interne realizzate in titanio con la tecnica di stampa in 3D.

Solo 24 esemplari in totale

Secondo quanto confermato da Hennessey le prime tre Venjom F5 sarebbero attualmente in fase di produzione e le prove inizieranno nel secondo trimestre del 2020. Il prezzo base è di 1,8 milioni di dollari e il brand d’Oltreoceano ha confermato che in totale ne saranno prodotte solo 24 unità, 12 per il mercato statunitense (quasi tutte vendute) e altre 12 per i mercati internazionali. La nuova Hennessey Venom F5 farà il suo debutto in occasione dell’evento The Quail durante la settimana di Monterey ad agosto.