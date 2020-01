Nuova Volkswagen Golf GTI: foto spia 'senza veli'

Di Dario Montrone martedì 21 gennaio 2020

In arrivo l'ottava generazione della Volkswagen Golf GTI, attesa al prossimo Salone di Ginevra 2020 con la nuova Golf GTD.



Ecco la prima immagine della nuova Volkswagen Golf GTI, anche se si tratta della foto spia 'senza veli' relativa alla zona posteriore, pubblicata dal fotografo Wilco Blok sul proprio profilo Instagram. L'ottava generazione della 'hot hatch' della Casa di Wolfsburg sarà riconoscibile per lo stile votato alla sportività, come sottolineato da alettone e cerchi in lega specifici.

La nuova generazione della Volkswagen Golf GTI sarà equipaggiata con il motore a benzina 2.0 TSI da 245 CV di potenza, abbinato sia al cambio manuale a sei marce che al cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sette rapporti. La potenza sarà identica alla nuova Golf GTE, ovvero la versione sportiva a propulsione ibrida Plug-In.



Per quanto riguarda il debutto, la nuova Volkswagen Golf GTI sarà presentata ufficialmente al prossimo Salone di Ginevra 2020, in programma nel mese di marzo. Alla stessa kermesse sarà svelata anche la nuova Golf GTD a gasolio con il propulsore diesel 2.0 TDI da 200 CV di potenza e, forse, anche la nuova Golf GTI TCR accreditata della potenza di ben 301 CV.

Al prossimo Festival of Speed 2020, invece, in programma sul circuito britannico di Goodwood nel mese di luglio, dovrebbe essere presentata la nuova Volkswagen Golf R, mossa dall'unità a benzina 2.0 TSI da 333 CV che, come da tradizione, sarà proposta esclusivamente in abbinamento alla trazione integrale 4Motion.