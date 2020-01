Porsche 922 by DMC: tuning retro

Di Junio Gulinelli martedì 21 gennaio 2020

Upgrade meccanico e body kit aerodinamico ispirato alle Porsche degli Anni '90 per la coupé di Stoccarda





DMC ha presentato un inedito aero kit destinato alla Porsche 992 e denominato Emozione GT.

Stile retro. Costruito con appendici aerodinamiche realizzate in fibra di carbonio e kevlar, il pacchetto estetico/aerodinamico, in stile retro, prevede innanzitutto uno spoiler anteriore installato sotto al paraurti. La forma leggermente più ampia supporta il carico aerodinamico e due splitter integrati consentono di canalizzare l'aria, riducendo le turbolenze e migliorando la stabilità. Anche le minigonne laterali si installano direttamente sulla carrozzeria della Porsche 992 e sono facilmente riconoscibili. Direttamente sul paraurti posteriore viene invece installato un diffusore con alette aerodinamiche. Non passa poi inosservata l’ala posteriore (optional) montata direttamente sullo spoiler dinamico, che non perde la sua funzione, e che ricorda molto le vecchie Porsche degli Anni ’90. Ma per i più nostalgici dei tempi andati, DMC propone anche un’altra opzione aerodinamica che prevede un altro alettone posteriore da 120 cm e dalle linee ispirate direttamente a quello dell’iconica Porsche GT3 RS della generazione 997.

Upgrade meccanico. La proposta estetica di DMS per la nuova Porsche 992 è accompagnata da un tuning meccanico che, grazie alla riprogrammazione della centralina regala alla coupé di Stoccarda 60 CV in più, per un totale di 510 CV. Anche la coppia viene incrementata di 80 Nm raggiungendo il picco di 610 Nm. Ciliegina sulla torta è l’impianto di scarico con valvole regolabili per un sound personalizzabile e ancora più accattivante.