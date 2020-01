Audi Q5: la nuova gamma Model Year 2020

Di Dario Montrone martedì 21 gennaio 2020

La principale novità della nuova Audi Q5 Model Year 2020 è la tecnologia 'mild hybrid' per il motore diesel 2.0 TDI, disponibile nelle versioni 30TDI, 35TDI e 40TDI.



Nel corso di questo primo trimestre, sul mercato italiano debutterà la nuova gamma Model Year 2020 della SUV media Audi Q5. La principale novità è rappresentata dalla tecnologia 'mild hybrid' da 12V per il motore diesel 2.0 TDI che sarà disponibile in tre differenti versioni: 30TDI, da 136 CV di potenza e 320 Nm di coppia massima; 35TDI, da 163 CV di potenza e 380 Nm di coppia massima; 40TDI, da 204 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima.

Inoltre, il sistema MHEV è proposto anche in abbinamento alla trazione integrale quattro con la tecnologia ultra. Questa configurazione è prevista per la Audi Q5 con la declinazione 45TFSI a benzina da 245 CV, nonché con le versioni a gasolio 35TDI da 163 CV e 40TDI da 204 CV, tutte dotate anche del cambio sequenziale S tronic a doppia frizione.

La nuova gamma Model Year 2020 della SUV media Audi Q5 prevede anche l'ampliamento della dotazione di serie per gli allestimenti Sport e Design, a prezzi invariati. Infatti, l'equipaggiamento standard per tutte le versioni comprende il climatizzatore automatico trizona, il sistema di ausilio al parcheggio plus, il supporto lombare elettrico per i sedili anteriori regolabili in quattro posizioni e il dispositivo cruise control.

Infine, è stata abbassato di 1.000 euro il prezzo di tutte le declinazioni negli allestimenti Business, Business Sport, Business Design ed S line plus. In arrivo entro il mese di marzo, la nuova Audi Q5 Model Year 2020 sarà in vendita sul mercato italiano al prezzo base di 45.200 euro.