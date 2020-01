Opel 2020: la nuova versione speciale per Astra, Crossland X e Grandland X

Di Dario Montrone lunedì 20 gennaio 2020

La compatta Opel Astra, la piccola crossover Crossland e la SUV compatta Grandland X saranno presto disponibili nella speciale declinazione Opel 2020.

Dal prossimo mese di febbraio, sul mercato italiano sarà proposta la nuova versione speciale Opel 2020 per le Opel Astra, Crossland X e Grandland X che potranno essere dotate anche dei vari pacchetti Function Pack Opel 2020, Comfort Pack Opel 2020, Assistance Pack Opel 2020 e Innovation Pack Opel 2020 disponibili come optional.

La compatta Opel Astra Opel 2020, in vendita da 23.550 euro, avrà la dotazione di serie completa di telecamera anteriore Opel Eye, fari anteriori a led e sedile ergonomico lato guida - certificato AGR - regolabile in otto posizioni. Inoltre, sarà riconoscibile per le calotte degli specchietti retrovisori esterni di colore Onyx Black, mentre la variante station wagon Sports Tourer avrà anche le barre portatutto di colore Silver.



La piccola crossover Opel Crossland X Opel 2020, invece, sarà proposta al prezzo base di 21.150 euro. Tra le caratterizzazioni estetiche figurano i montanti centrali di colore nero lucido, il profilo cromato del tetto, le protezioni sottoscocca di colore Silver e i cerchi in lega a quattro doppie razze da 16 pollici di diametro, più i fari a led sia anteriori che posteriori. Nell'abitacolo, invece, sono previste le luci di diffusione a led nella consolle centrale e nelle porte anteriori.

Infine, anche la SUV compatta Opel Grandland X sarà disponibile nella speciale declinazione Opel 2020, in vendita da 28.600 euro, nonché riconoscibile per la protezione sottoscocca color Silver e gli elementi cromati sia anteriori che posteriori. La specifica dotazione di serie comprende anche il sistema Park Pilot anteriore e posteriore, la retrocamera, i fari fendinebbia, i vetri posteriori oscurato Solar Protect, i cerchi in lega Technical Grey da 17 pollici di diametro e le prese da 12V nell'abitacolo e nel bagagliaio.