Mercedes-Benz Classe E Cabrio: le foto spia

Di Tommaso Giacomelli lunedì 20 gennaio 2020

La Mercedes-Classe E Cabrio in versione muletto ricoperto da mimetizzazioni soprattutto nella parte anteriore e posteriore è stato incrociato nella neve del Nord della Svezia.

Sono state rilasciate delle nuove foto spia che ritraggono, sotto una buona mimetizzazione che contraddistingue soprattutto l'anteriore e il posteriore, una vettura premium come la Mercedes-Benz Classe E Cabrio. La cabriolet tedesca è stata fotografata nella neve, in una serie di prove di sviluppo e di test che hanno messo alla frusta la futura vettura scoperta della Stella di Stoccarda. La Classe E Cabrio è stata immortalata nella Svezia settentrionale in una tinta bianca come la neve. A ben vedere il muletto di Classe E Cabrio ha un camuffamento più o meno simile a quanto è stato visto negli avvistamenti precedenti che nascondono un nuovo set di fari dal design più sottile e un nuovo paraurti anteriore.

L'interno avrà solo piccole modifiche come un nuovo volante e un nuovo touchpad, come abbiamo visto in precedenti avvistamenti su prototipi di Classe E. Questo prototipo, colto in Svezia, era tutto coperto al suo interno, nascondendo molto bene i dettagli che ritraggono i segreti dell'abitacolo. Ci aspettiamo anche di trovare l'ultima versione del sistema di infotainment MBUX che farà il suo esordio nella Classe E che a breve riceverà un sostanziale aggiornamento. Sicuramente nei prossimi mesi ci saranno altri avvistamenti di muletti di Classe E Cabrio.