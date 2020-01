Smart: grande successo per la versione elettrica EQ delle fortwo e forfour nel 2019

Di Dario Montrone venerdì 17 gennaio 2020

Con quasi 3.000 esemplari immatricolati lo scorso anno, un'auto elettrica su quattro vendute in Italia appartiene al brand Smart.



Lo scorso anno, Smart è stato il brand delle auto elettriche più vendute sul mercato italiano, con 2.972 esemplari sul totale di 10.661 immatricolazioni di auto a 'zero emissioni'. La quota della Casa di Hambach nel relativo mercato ammonta al 27% circa, quindi un'auto elettrica su quattro venduta in Italia è griffata col brand Smart.

Nello specifico, nel corso del 2019 sono state immatricolate 2.359 unità di Smart fortwo EQ e 613 unità di Smart forfour EQ. Rispetto al 2018, quando sul mercato italiano furono venduti 1.214 esemplari di Smart a propulsione elettrica, il quantitativo è incrementato del 144,8%.



Il manager Maurizio Zaccaria, smart & innovative sales di Smart Italia, ha dichiarato che "La mobilità elettrica parte dalle città e oggi Smart, grazie alle tradizionali doti di funzionalità, unite ai valori della guida a zero emissioni, ne è la migliore interprete. Per Smart l’Italia è sempre stata uno dei mercati più importanti a livello globale e i risultati ottenuti lo scorso anno, con una richiesta di vetture superiore alla nostra disponibilità, sono la dimostrazione che, in questa grande trasformazione del brand, siamo riusciti ancora una volta a conquistare il cuore degli italiani".

La nuova gamma EQ di Smart sarà presto disponibile sul mercato italiano negli allestimenti pure, passion, pulse e prime per i modelli fortwo, forfour e fortwo cabrio, già in vendita rispettivamente da 25.000 euro, 25.649 euro e 28.394 euro.