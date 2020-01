BMW: le novità della prossima primavera 2020

Di Dario Montrone giovedì 16 gennaio 2020

Dopo la Serie 5, in arrivo la tecnologia Mild Hybrid per le BMW Serie 3, X3 ed X4, più tante novità per gli altri modelli.

Nel corso della prossima primavera 2020, precisamente tra i mesi di marzo e aprile, BMW introdurrà numerose novità sul mercato italiano. Dopo la versione 520d della BMW Serie 5, la tecnologia Mild Hybrid - con il generatore di avviamento a 48V che fornisce la potenza supplementare di 11 CV e dotato di batteria aggiuntiva - sarà disponibile per la declinazione 320d delle BMW Serie 3 e Serie 3 Touring anche in abbinamento alla trazione integrale xDrive, nonché per la configurazione xDrive20d delle BMW X3 ed X4.

Inoltre, debutterà la versione 120d della nuova BMW Serie 1, equipaggiata con il motore diesel 2.0d TwinPower Turbo da 190 CV di potenza che, in abbinamento al cambio automatico Steptronic ad otto rapporti, consentirà di raggiungere la velocità massima di 231 km/h e accelerare da 0 a 100 in 7,3 secondi, consumando 4,3 litri di gasolio per 100 km ed emettendo 112 g/km di CO2. La nuova BMW Serie 3, sarà proposta nella declinazione 318i - anche nella variante station wagon Touring - con il propulsore a benzina 2.0i TwinPower Turbo a quattro cilindri da 156 CV di potenza e 250 Nm di coppia massima, anch'esso abbinato solo al cambio automatico Steptronic ad otto rapporti.



Altre novità riguardano i modelli al top di gamma, come il sistema Soft Close con la funzione di chiusura automatica delle porte che entra a far parte della dotazione di serie delle BMW Serie 7 e Serie 8. Per le BMW X5, X6 ed X7, invece, saranno disponibili gli interni in pelle traforata Vernasca bicolore Canberra Beige e Nero.

Infine, solo per la BMW X6 saranno disponibili anche gli interni in pelle traforata Vernasca bicolore Cognac e Nero, più le modanature in legno pioppo venato Anthracite & Brown a pori aperti, senza dimenticare le opzioni di BMW Individual con gli interni in pelle Merino bicolore Tartufo e Nero, Bianco Avorio e Nero, Caffè e Nero o tricolore Bianco Avorio, Blu Notte e Nero.