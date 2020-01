Citroen C5 Aircross: nuova versione col cambio automatico

Di Dario Montrone giovedì 16 gennaio 2020

Novità per la Citroen C5 Aircross, con il cambio automatico EAT8 abbinato al motore 1.2 PureTech a benzina.



La Citroen C5 Aircross è disponibile, da questo mese di gennaio, anche con il cambio automatico EAT8 ad otto rapporti abbinato al motore a benzina 1.2 PureTech a tre cilindri da 130 CV di potenza e 230 Nm di coppia massima. Proposta in alternativa al cambio manuale a sei marce, la suddetta trasmissione consente alla SUV francese di emettere solo 116 g/km di CO2.

La configurazione che prevede sia il propulsore a benzina 1.2 PureTech da 130 CV di potenza che il cambio automatico EAT8 ad otto rapporti per la Citroen C5 Aircross è in vendita da 30.400 euro con l'allestimento Feel, mentre la declinazione nell'allestimento Shine è proposta al prezzo di 32.900 euro.

Il cambio automatico EAT8 è previsto dalla Citroen C5 Aircross anche con l'altra unità a benzina 1.6 PureTech a quattro cilindri da 180 CV di potenza, nonché con le motorizzazioni diesel 1.5 BlueHDi da 130 CV di potenza e 2.0 BlueHDi da 180 CV di potenza.

Tra le caratteristiche principali della Citroen C5 Aircross figurano le sospensioni PHC con gli smorzatori idraulici progressivi e i sedili Advanced Comfort, più il bagagliaio Best In Class che, grazie ai tre sedili posteriori indipendenti e scorrevoli, consente di ampliare il volume da 580 a 720 litri di capacità minima in configurazione standard.