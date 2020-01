Skoda Kamiq: in arrivo la versione speciale Scoutline

Di Dario Montrone mercoledì 15 gennaio 2020

Ecco la nuova Skoda Kamiq Scoutline, la cui commercializzazione sul mercato italiano partirà nel mese di settembre.



Al prossimo Salone di Ginevra 2020, in programma nel mese di marzo, sarà svelata la versione speciale Scoutline della Skoda Kamiq. Esteticamente, questa speciale declinazione della piccola SUV ceca sarà riconoscibile per i passaruota e le minigonne laterali di colore nero opaco, ma anche per altri dettagli, a partire dallo specifico badge Scoutline sulle fiancate.

Infatti, la nuova Skoda Kamiq Scoutline è caratterizzata da numerosi elementi della carrozzeria di colore argento, come la protezione inferiore del paraurti anteriore, il diffusore integrato nel paraurti posteriore, i gusci degli specchietti retrovisori e i mancorrenti sul tetto. Inoltre, sono previsti i cerchi in lega da 17 pollici di diametro con la finitura antracite e i vetri posteriori oscurati con la cornice cromata.



La dotazione di serie della nuova Skoda Kamiq Scoutline prevede anche gli interni in Thermoflux, i sedili anteriori regolabili in altezza, gli elementi dell'abitacolo in mogano, le bocchette di ventilazione cromate, il volante, la leva del cambio e la leva del freno a mano in pelle, la pedaliera in metallo, le luci di lettura a led e il sistema di illuminazione d'ambiente a led di colore bianco, rosso e arancione.

La nuova Skoda Kamiq Scoutline debutterà sul mercato italiano nel mese di settembre, con le motorizzazioni a benzina 1.0 TSI da 95 CV o 115 CV e 1.5 TSI da 150 CV di potenza, affiancate dalle unità 1.0 G-Tec a metano da 90 CV e 1.6 TDI a gasolio da 115 CV di potenza. Tra gli optional, invece, figureranno i cerchi in lega da 18 pollici di diametro, gli elementi dell'abitacolo in Total Black e il cielo dell'abitacolo di colore nero.