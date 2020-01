Le Mans '66: 4 nomination all'Oscar per la grande sfida Ford-Ferrari

Di Rosario Scelsi martedì 14 gennaio 2020

Motorsport in luce ad Hollywood: "Le Mans '66 - La grande sfida" è in corsa per quattro Oscar, compreso quello al miglior film. Per conoscere i vincitori bisognerà aspettare il 9 febbraio.

Anche il film "Le Mans '66 - La grande sfida" di James Mangold, che racconta un epico duello tra Ford e Ferrari, è in corsa per gli Oscar 2020, con quattro nomination, contro le undici del film "Joker" di Todd Phillips. La pellicola dedicata alla gara della Sarthe è candidata alle statuette nelle categorie: miglior film, miglior montaggio, miglior sonoro e miglior montaggio sonoro.

Gli Academy Awarad saranno assegnati il 9 febbraio al Dolby Theatre di Hollywood e tutto il mondo è già in trepidante attesa, per una serata di passione e grande cinema, di discorsi emozionanti e appassionati, di vincitori sorpresi, lacrime e...magari anche polemiche. Il Premio Oscar, del resto, è il sogno di ogni persona che lavora nella settima arte e ne celebra l'eccellenza. Quest'anno il motorsport è in prima linea, grazie alle nomination per "Le Mans '66 - La grande sfida".

L'opera, diretta dal regista James Mangold, narra la leggendaria battaglia tra Ford e Ferrari, con due interpreti d'eccezione: Matt Damon e Christian Bale, entrambi vincitori del Premio Oscar.

Intensa la lotta tra il piccolo costruttore italiano e il gigante automobilistico statunitense, dopo che la brusca interruzione delle trattative per la vendita della Casa di Maranello, ormai in dirittura d'arrivo, aveva spinto il colosso americano a lanciare il guanto si sfida, con l'evidente obiettivo di umiliare le auto del "cavallino rampante" nel loro terreno di elezione: le corse!

La 24 Ore di Le Mans del 1966 fu vinta dalla Ford, con Bruce McLaren e Chris Amon, al volante della loro Ford GT40 Mark II, ma la Ferrari si rifece l'anno dopo.