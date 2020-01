Suzuki segna in Italia nel 2019 i migliori risultati di sempre

Di Rosario Scelsi martedì 14 gennaio 2020

Cifre luminose per Suzuki Italia, che chiude il 2019 con il record storico di immatricolazioni e quota di mercato nel Belpaese. A trainare le vendite sono stati i SUV guidati da Vitara e la gamma Hybrid.

Il 2019 si è chiuso con numeri importanti per Suzuki, che ha siglato il suo risultato migliore di sempre in Italia in termini di vendite. Nell'anno appena concluso, la casa giapponese si è legata meglio che mai al Belpaese, mettendo a segno traguardi storici in termini di volumi e quota di mercato.

In totale, dal 1° gennaio al 31 dicembre, sono state consegnate 38.273 auto Suzuki nella nostra piazza commerciale, con un aumento delle immatricolazioni del 16,2% rispetto al 2018, in una situazione generale di mercato sostanzialmente stabile. Questo ha spinto il livello di penetrazione del marchio al 2%, performance migliore di sempre in Italia per la casa del Sol Levante.

Di particolare spessore la crescita nelle vendite del mese di dicembre, con un +67,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e con un totale di 4.083 immatricolazioni. Il miglioramento delle performance ottenuto nel 2019 rafforza un trend che si era già visto nel 2018, quando il costruttore di Hamamatsu aveva a sua volta fatto registrare un progresso del 5,9% sul 2017.

Analizzando la storia del marchio in Italia, si può notare come i volumi siano quasi triplicati rispetto al 2013, quando le immatricolazioni furono 13.942, segno del fatto che da tempo sono state attuate strategie di prodotto e di marketing vincenti.

A trainare le vendite i SUV guidati da Vitara e la gamma Hybrid (con un +39,63% che rafforza il ruolo di Suzuki come secondo costruttore per immatricolazioni di auto ibride in Italia). Quest'ultima presenza presto si amplierà, sostenendo l'azienda verso ambiziosi traguardi per i prossimi anni. Al momento, ben due modelli di Hamamatsu sono nella top ten delle ibride più vendute: Ignis occupa la sesta posizione della classifica con 4.601 esemplari, mentre Swift è nona con 4.259 unità.